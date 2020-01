À Punt notícies migdia estarà en directe a la capital del Baix Segura

Burjassot, 10 de gener de 2020. À Punt es trasllada el pròxim dilluns, 13 de gener, a la Llotja d’Oriola amb motiu dels quatres mesos de la DANA, el fenomen meteorològic que el setembre passat va afectar greument la comarca del Baix Segura. La televisió pública valenciana realitzarà, per primera vegada, un informatiu fora dels estudis de Burjassot. Serà l’edició del migdia de l’À Punt NTC, que començarà a les 14:05 i que allargarà la durada fins als 90 minuts.

Editat i presentat per Victòria Maso, À Punt NTC migdia fa una edició especial per a contar a la ciutadania de tota la Comunitat Valenciana com es viu, quatre mesos després de la DANA, als pobles més afectats pel temporal. Recordarem els testimonis més impactants i sabrem el que s’ha fet i el que queda per fer per a recuperar la normalitat. Posarem la mirada en les persones afectades; en els problemes d’habitatge; en l’estat de les infraestructures, la indústria o l’agricultura, sense oblidar l’onada de solidaritat que va despertar la riuada i que encara es manté a hores d’ara. Amb la periodista Isabel Sánchez, recorrerem les principals instal·lacions esportives i amb Victòria Rosselló, recordarem com es va comportar l’oratge el 12 i 13 de setembre de l’any passat, quan el Baix Segura va tindre les precipitacions més elevades dels últims 100 anys. En dos dies, la comarca va registrar la precipitació habitual d’un any.

L’informatiu inclourà connexions en directe des de diferents pobles i ciutats del Baix Segura, amb entrevistes a l’alcadessa d’Almoradí, Maria Gómez; al president de la Cambra de Comerç d’Oriola, Mario Martínez, a la cooperant de Creu Roja, Aba Lillo, i al president de la Generalitat, Ximo Puig.

A més de l’À Punt NTC migdia, la resta d’espais informatius d’À Punt dedicarà bona part del seu temps a recordar l’impacte que va tindre la DANA.

