• Rodríguez: “Amb aquesta mesura, secundada per unanimitat, pretenem millorar la protecció a les famílies més vulnerables”

Albal, dimecres 17 de juny de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) Albal, Rafael Rodríguez ha celebrat el suport unànime a la moció de Cs que “pretén ampliar les beques menjador als mesos no lectius”.

La iniciativa, aprovada en comissió, per a la seua ratificació en el ple com a declaració institucional “donarà una protecció major a les famílies més vulnerables del municipi, que necessiten aquesta ajuda per a alimentar als menors tot l’any, no sols els nou mesos del curs”, ha argumentat l’edil de la formació taronja.

Segons Rodríguez, “tal com va fer la Conselleria quan es va suspendre el curs presencial, l’Ajuntament donarà aquesta ajuda a través d’un bo o alguna alternativa que en breu es comunicarà després de l’estudi per part dels tècnics municipals”.

Finalment, el regidor de Cs ha agraït “el vot a favor de tots els grups”. “Estem satisfets que Albal estiga afrontant aquesta crisi amb consens i lleialtat”, ha assegurat, al mateix temps que ha recordat que “fins al moment s’han aprovat més de 400.000 euros perquè cap veí es quede arrere”.