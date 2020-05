El president de la institució, José Martí, anuncia el repartiment del material entre les entitats locals els pròxims dies i subratlla l’esforç constant de la Diputació per atendre les necessitats dels municipis

5 de maig de 2020 L’aeroport de Castelló ha rebut aquesta vesprada l’avió procedent de la Xina amb les màscares adquirides pels ajuntaments de la província sota la coordinació de la Diputació, que seran repartides els pròxims dies a les entitats locals que van sol·licitar el material de protecció sanitària a la institució provincial.

L’avió, que ha aterrat en l’aeroport castellonenc entorn de les 16.00 hores, ha sigut noliejat per l’empresa castellonenca Hiladuras Temprado, porta material per a la Diputació Provincial, la Generalitat Valenciana i diverses institucions públiques, així com per a diverses empreses. En el cas de la província de Castelló, l’operació de compra coordinada per la Diputació consta d’un total de 370.000 màscares per a 131 municipis.

El president de la Diputació, José Martí, i el diputat provincial de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, han acudit fins a les instal·lacions aeroportuàries de Vilanova d’Alcolea, on han esperat l’arribada de l’avió al costat del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España; el delegat territorial de Presidència de la Generalitat, Adolf Sanmartín; el director general de l’aeroport, Joan Serafí Bernat, i a l’empresari de Cinctorres Francisco Temprado, qui, a través de la seua empresa Hilaturas Temprado, ha treballat de la mà de la Diputació durant totes aquestes setmanes per a agilitar l’arribada de material sanitari per als municipis de la província.

José Martí, en aquest sentit, ha volgut destacar «la implicació d’aquesta empresa, que ens ha permés ser una de les províncies que des del primer moment hem pogut disposar de màscares, guants, ulleres i productes desinfectants per als ajuntaments i per als seus treballadors».

Aquesta col·laboració s’ha mantingut constant durant totes aquestes setmanes, reflectida ara amb l’aterratge d’un avió procedent de la Xina, «amb material per als nostres municipis». José Martí ha volgut posar en valor les gestions realitzades per Joan Serafí perquè l’avió poguera aterrar en l’aeroport castellonenc, «perquè això ens permetrà agilitar tot el procés perquè els ajuntaments disposen en breu de les màscares que han comprat».

L’objectiu ara és que la Diputació, una vegada reba de l’empresa el lot que li correspon, organitze el repartiment de les màscares que han sol·licitat els ajuntaments, que seran així distribuïdes per la institució provincial a les entitats locals.

José Martí ha volgut agrair de nou la confiança dels alcaldes i alcaldesses de la província en la Diputació, que ha pogut activar de forma la gran operació de compra de màscares FFP2 homologades.

Més material de protecció sanitària

Aquest material se suma en havia costejat íntegrament la institució provincial per a atendre les necessitats dels serveis essencials d’ajuntaments i mancomunitats Així, la Diputació ha invertit més de 200.000 euros fins hui 44.000 màscares, 150.000 guants, 1.700 bussos, 2.000 litres de gel desinfectant, més de 900 ulleres, 1.600 bates i més de 3.000 litres de lleixiu. El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha insistit que «som una de les diputacions d’Espanya que més material d’aqueix tipus ha adquirit per a subministrar als ajuntaments».