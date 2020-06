La Junta de Govern de l’Ajuntament de València ha aprovat hui la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana destinada al foment de l’associacionisme 2020. En esta convocatòria s’ha augmentat la partida de 215.000 a 230.000 euros per a “augmentar el suport a les entitats”, segons ha explicat la regidora de Descentralització i Participació Ciutadana, Elisa Valía.

Valía ha assenyalat que esta convocatòria de subvencions es repartix entre totes les Juntes Municipals de Districte de la ciutat de València : Ciutat Vella, Russafa, Proveïments, Tránsits, Marítim, Exposició, Patraix, Pobles del Nord, Pobles de l’Oest i Pobles del Sud, en virtut del principi d’unitat d’acte, destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l’associacionisme.

Se subvencionaran projectes que dissenyen i desenvolupen processos participatius o posen en marxa activitats en les quals, per a la seua realització, s’incorporen dinàmiques i metodologies participatives en qualsevol de les seues fases (diagnòstic, execució i/o avaluació). L’objectiu és propiciar espais oberts en el debat, l’intercanvi d’idees i l’elaboració de propostes cíviques.. Igualment, promoure la dinamització de la vida comunitària del barri, districte o ciutat, donar suport a la creació de xarxes de col·laboració entre entitats per a l’assoliment d’interessos comuns que afavorisquen la convivència i la cohesió social i facilitar l’activitat del moviment veïnal en benefici de la millora dels seus barris i l’enfortiment de les relacions entre veïnes i veïns.

Se subvencionen activitats relacionades amb el disseny i posada en marxa de processos participatius per al diagnòstic de possibles problemes, necessitats i proposta de solucions, tant del sector d’activitat de l’entitat com del seu àmbit geogràfic d’actuació. També, que estiguen orientades al foment de la millora de la qualitat de vida dels barris i/o districtes; enfocades a la creació de xarxes de treball estable entre entitats en els barris i/o districtes i de formació en metodologies participatives i/o altres aspectes relacionats amb la participació ciutadana i els processos participatius.

Elisa Valía ha precisat que el repartiment de 230.000 euros s’ha fet partint d’una assignació mínima de 6.000 euros a cada junta municipal de districte i considerant, com a criteris redistributius, la població empadronada en data 1 de gener de 2019 i el nombre d’associacions registrades en cada Junta Municipal. En cas d’existir sobrant en alguna de les Juntes, podrà redistribuir-se el crèdit entre la resta de Juntes Municipals, amb la finalitat d’una assignació eficaç dels crèdits pressupostaris i amb l’objectiu de garantir l’execució total de la despesa.

– Junta Municipal de Ciutat Vella 20.471 €

– Junta Municipal de Proveïments 27.843 €

– Junta Municipal de *Russafa 31.797 €

– Junta Municipal de *Patraix 26.103 €

– Junta Municipal de Trànsits 34.461 €

– Junta Municipal de Marítim 37.920 €

– Junta Municipal d’Exposició 24.998 €

– Junta Municipal de Pobles del Nord 7.607 €

– Junta Municipal de Pobles de l’Oest 8.229 €

– Junta Municipal de Pobles del Sud 10.571 €