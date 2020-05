La Junta Local Fallera de Benicarló informa, amb el present comunicat, de les decisions adoptades pel que fa a la celebració de les Falles 2020, convocatòria que es va haver d’ajornar per la crisi sanitària de la COVID-19.

Reunits per via telemàtica en Assemblea General Extraordinària, la Junta Local Fallera de Benicarló i els representants de les 13 comissions falleres, així com la il·lustríssima alcaldessa de la ciutat, Xaro Miralles i Ferrando, i el regidor de Festes i Falles, Pedro Manchón i Pau, s’ha decidit, per les circumstàncies ja conegudes i esmentades, suspendre definitivament els actes de celebració de les Falles 2020, donant per tancat l’exercici.

La decisió ha sigut adoptada pensant en el col·lectiu faller, però també en els benicarlandos i en la gent que ens visita per a viure la festa. Tots som mereixedors d’unes falles organitzades i celebrades amb totes les garanties de seguretat.

La Junta Local Fallera vol comunicar que les Falleres Majors de Benicarló, la senyoreta Andrea Simó i Zaragozá i la xiqueta Rocío Martínez i Montaña, així com les seues respectives corts d’honor, continuaran ostentant els seus càrrecs l’any 2021, per a poder així gaudir d’unes Falles en plenitud. Unes festes que, de fer-les possibles, els benicarlandos esperem amb més entusiasme i il·lusió que mai.

Tanmateix, volem fer arribar el condol a totes les famílies que han perdut éssers estimats per culpa de la pandèmia. Desitgem que aquesta situació descoratjadora millore el més prompte possible. La Junta Local Fallera de Benicarló també anima a tots els fallers i falleres del municipi a seguir units per tal d’afrontar aquesta situació. Vivim temps d’incertesa, però les dificultats ens enfortiran i continuarem creixent com a la gran família fallera que tots junts conformem.