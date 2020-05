L’ajuntament augmenta fins als 200.000 euros les ajudes dirigides als artistes fallers a conseqüència de la crisi sanitària per la covid-19

La regidora de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, ha explicat hui per videoconferència als mitjans de comunicació les ajudes que l’Ajuntament de València ha llançat dirigides als artistes fallers amb l’objectiu que “puguen mantenir la seua activitat econòmica” a causa de la pandèmia per la COVID-19. Unes ajudes que s’incrementen dels 100.000 a 200.000 euros, dels quals cada artista podrà rebre un màxim de 5.000 euros, sempre que desenvolupen la seua activitat a la ciutat de València, entre altres requisits. “Volem ajudar i afavorir als artistes fallers que han decidit continuar apostant per la ciutat de València per a continuar exercint la seua activitat”, ha remarcat Bernabé.

Bernabé ha recordat que “des del mes de febrer en l’Àrea de Desenvolupament Econòmic ens reunim amb el gremi d’artistes fallers perquè ja existia la voluntat i sensibilitat de l’Ajuntament de donar-los suport de manera decidida per a la consolidació empresarial”. Unes ajudes que ara, a causa de les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19, fan un pas més passant dels 100.000 euros estipulats en un primer moment fins als 200.000 euros. “Hem volgut fer un esforç amb esta pujada per als artistes fallers que tinguen la seua seu social i taller a la ciutat de València, per a cobrir coses tan comunes com la despesa corrent, lloguer, llum, aigua, despesa de proveïdors, pintura, impressió en 3D o fins i tot qüestions que tinguen a veure amb programes informàtics que necessiten”, ha explicat Bernabé, qui ha insistit que “volem contribuir perquè veuran afectats els seus ingressos i la seua activitat artesanal, i volem que siga el menys dur possible”. D’esta manera cada artista faller podrà rebre un màxim de 5.000 euros per a “descomptar i justificar tot este tipus de despeses”.

En este sentit, la regidora de Desenvolupament Econòmic ha remarcat que s’ha ampliat el termini perquè els artistes fallers que es beneficien de les prestacions puguen justificar estes despeses. “Hem augmentat el termini de l’1 de gener de 2019 al 15 de març de 2020, creiem que és temps suficient per a justificar les despeses. Hem buscat tot tipus de facilitats per a poder ajudar-los al fet que s’acullen a les ajudes el màxim possible”, ha indicat. Així mateix, sobre les principals inquietuds i preocupacions del gremi, Bernabé ha reconegut que “encara que som conscients que les reivindicacions del sector no es limiten a València, esta és l’administració municipal, i des de la meua àrea només podem ajudar als qui desenvolupen l’activitat econòmica a la ciutat. Hem de limitar-nos a la nostra àrea de competència”.

L’edil ha advertit que esta línia d’ajudes conformen una primera fase a la qual li seguirà una segona ja que “hem de pensar com contribuirem a dinamitzar el sector i la professió en el futur, haurem de treballar per a veure els reptes als quals ens enfrontem en els pròxims mesos i fins i tot anys, 2021 i 2022, per a aguditzar l’enginy i veure com podem contribuir al fet que tinguen una major activitat econòmica els artistes fallers”. “Estes primeres ajudes són d’urgència perquè entenem que fins a finals d’any tindran una aturada important i no volem que tanquen la persiana”, ha prosseguit.

REQUISITS AJUDES I TERMINIS PER SOL·LICITAR-LES

Pel que fa als requisits per a poder accedir a les ajudes, els artistes fallers hauran de desenvolupar la seua activitat a la ciutat de València; haver signat un contracte per a realitzar la falla d’una Comissió reconeguda; estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social i Hisenda; no haver rebut cap altra ajuda amb el mateix objecte; i no tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de València. Unes ajudes que Bernabé ha subratllat que són “incompatibles amb qualsevol altra mena d’ajuda directa de l’Ajuntament de València” ja que es pretén “arribar al màxim nombre possible d’afectats”.

La regidora de Desenvolupament Econòmic ha indicat que la “voluntat” per part del consistori és la d’aprovar esta línia d’ajudes en la pròxima Junta de Govern Local, desprès que es publique al Butlletí Oficial de la Província i una vegada publicat establir “30 dies naturals de termini per a presentar les sol·licituds”. “Ens agradaria que a mitjan mes de juliol ja estiguera acabat el termini de presentació de les ajudes i, a partir d’este moment, com tan poc és una gran quantitat de nombre de persones els qui ho presentaran que es tramite el més ràpid possible i que puguen cobrar al setembre o octubre”, ha apuntat Bernabé, qui ha posat en valor que “en total les línies d’ajuda que ha habilitat l’Ajuntament de València per la COVID-19 ascendeixen a 10 milions d’euros”.