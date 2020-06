Enfront dels 2.293 veïns aturats de gener, el nombre de famílies afectades va créixer al maig fins les 2.873. “És urgent que el PSPV actue ja”, assenyala Fuster

Borriana, 15 de juny de 2020: L’atur a Borriana ha encadenat el cinqué mes de pujada des que el gener passat anaren 2.293 les famílies afectades per la desacceleració econòmica. La situació, tal com reflecteixen les dades de l’atur, s’ha mantingut a l’alça en els cinc primers mesos de l’any fins a afectar 2.873 veïns de la ciutat.

“És un escenari crític que a Borriana segueix sense rebre solucions”, ha assenyalat Juan Fuster, portaveu del PP en el municipi. “En cinc mesos són quasi 600 els veïns que han deixat de tindre una ocupació i aquesta situació es tradueix en un risc d’exclusió social que hem d’evitar coste el que coste”.

Les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) no reflecteixen els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que també han alterat directament milers d’economies familiars. “Màximament quan molts d’ells encara no han cobrat ni un euro de l’anunciat”.

I en aquesta situació “crítica que mereix tota l’atenció dels qui governen”, el PSPV segueix sense activar una sola ajuda als comerços. “Els autònoms són una peça fonamental de l’engranatge econòmic de Borriana. Des de fa tres mesos estan esperant un paquet d’ajudes que des del PP reclamem als pocs dies del decret d’estat d’alarma”.

Els tres milions d’euros que el PP va sol·licitar queden lluny de la partida de 400.000 euros que finalment el PSPV va acceptar. “No obstant això, el greu no és ja que només hagen reservat una almoina per a un sector que és un potent motor econòmic. El realment dur és que després d’un mes el PSPV segueix sense aprovar les bases perquè els comerços puguen accedir a les ajudes”. “És a dir, en la pràctica el comerç segueix hui sense un sol baló d’oxigen per part d’un PSPV que al juliol de 2019 va ser diligent i àgil a l’hora de pactar amb Compromís una pujada de 100.000 euros en les seues nòmines. És qüestió de prioritats”, ha lamentat Fuster.