Garcia garanteix la continuïtat del servei i la seguretat dels professionals que el presten

El regidor de Reciclatge i Gestió de Residus, Ignasi Garcia, ha confirmat el compliment «de les recomanacions i els consells que ens ha traslladat la Generalitat Valenciana pel que fa a la recollida de residus sòlids urbans durant l’alerta sanitària per coronavirus». En aquest sentit, l’edil ha assegurat que queda garantida la prestació del servei així como «la seguretat dels treballadors que l’estan realitzant».

Així doncs, tal com recull la resolució del director general de Qualitat i Educació Ambiental, Joan Piquer, els sistemes de classificació i recollida són mecànics o automàtics i s’evita la intervenció manual. Així mateix, els torns de treball són separats per a mantenir el servei públic operatiu i el sistema assegurarà la disponibilitat d’equips de protecció individual per als professionals durant l’estada en els centres de treball.

Per recomanació del Ministeri per a la Transició Ecològica, en el cas de rebre residus d’origen sanitari que puguen contenir restes de COVID-19, aquests seran traslladats a un abocador per a la posterior eliminació. Si s’identifica una concentració d’infeccions en alguna àrea de la ciutat, els residus generats en aquesta seran tractats de manera independent.

Els serveis de neteja municipals també treballen en col·laboració amb les autoritats sanitàries, així com amb altres consorcis i entitats locals i amb la resta de les administracions competents amb la finalitat de donar compliment a totes les recomanacions i fer arribar aquesta informació a tot el personal implicat en el procés. Aquesta resolució, que va entrar en vigor el 13 de març, té una validesa de set dies naturals, encara que pot ser prorrogable automàticament si la situació es manté o complementada amb resolucions posteriors.