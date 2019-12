Els néts del represaliat Rafael Prades Trueba podran donar ara una sepultura digna al seu avi

L’Ajuntament de Castelló ha pogut completar hui el primer lliurament a una família de les víctimes del franquisme per a la identificació del qual s’han dut a terme dues campanyes d’exhumacions. Es tracta de Rafael Prades Trueba, els néts del qual han acudit hui al cementeri civil per a recollir les restes del seu avi i donar-li una sepultura digna.

L’alcaldessa, Amparo Marco, i la regidora de Memòria Democràtica, Verònica Ruiz, han realitzat aquest lliurament a la família durant un emotiu acte en el qual han estat també representants del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, l’arqueòleg i director de les excavacions, Miguel Mezquida, i altres membres de l’equip de govern. Així mateix, familiars d’altres persones represaliades pendents d’identificar també han volgut estar presents en la trobada.

«La democràcia té un deute pendent amb els homes i dones que van patir durant quatre dècades l’atrocitat del franquisme. Hui, l’Ajuntament de Castelló ha ajudat a retornar la dignitat a una de les famílies víctimes de la repressió», ha manifestat Marco, per a qui «la nostra, és una tasca de decència, de solvència democràtica, de llibertat, de passat i de futur».

Per part seua, la Verònica Ruiz ha destacat «la transcendència d’aquest lliurament per a la família, però també per a la ciutat de Castelló i per a la societat en general, perquè gràcies al treball de recerca i identificació de les víctimes podem començar a tancar ferides del passat». La regidora s’ha compromés a «continuar treballant per a aportar llum a aquest període tan fosc de la nostra història, un objectiu que per a l’equip de govern de Castelló ha sigut prioritari des del principi».

Cal destacar que les restes de Rafael Prades Trueba van ser trobades en la fila 1, sepultura 8 del cementeri civil de Castelló i van ser recuperats per l’equip de Mezquida entre el 20 i el 21 de novembre de 2018. En enguany es va realitzar la primera campanya de les exhumacions impulsades per la regidoria que dirigeix Ruiz i el Grup per la Recerca, en la qual es van recuperar 13 cossos.

Els treballs van ser represos de nou pel consistori al setembre d’enguany i d’aquesta segona intervenció han sigut trobat les restes de 18 persones afusellades entre abril i maig de 1940. La troballa d’efectes personals com un anell o calçat específic i la munició trobada al costat dels cossos pot facilitar la identificació de les restes, encara que seran les proves genètiques les que determinaran la identitat oficialment.