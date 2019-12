La regidora de Cs Amparo Picó critica la «incapacitat del bipartit per a gestionar les borses de treball»

València, dilluns 30 de desembre de 2019. Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de València ha denunciat el tancament de quatre biblioteques municipals durant el període nadalenc per falta de personal, mentre la delegació d’Acció Cultural ho atribueix a ‘problemes tècnics’.

La regidor de Cs a l’Ajuntament de València, Amparo Picó, ha instat a la regidor responsable de l’àrea, la socialista Maite Ibáñez, a prendre mesures urgents «després d’incomplir el compromís adoptat fa dos mesos quan van tancar set biblioteques per la mateixa causa».

«La Delegació d’Acció Cultural anunciava en el seu web el divendres passat el tancament, previst per a hui dilluns, de quatre equipaments, el Joan Churat i Sauri, Tedoro Llorente, Almela i Vives i la biblioteca de Vicente Tortosa, a més dels dies 2 i 3, amb la qual cosa no obriran fins al 7 de gener», ha censurat Picó qui ha afegit: «S’han oblidat també d’informar que altres dues biblioteques estan tancades per obres, la Carola Reig i la Nova Al Russafi, tal com ens van contestar a una pregunta de Cs realitzada en la Comissió de Cultura sobre quantes biblioteques anaven a estar tancades entre desembre i gener».

L’edil Picó ha qualificat la situació de «desastrosa» i ha manifestat que «la regidora Ibáñez incompleix el seu compromís de cobrir les places a les biblioteques aplicant un pla d’ocupació i una borsa de treball de tècnic de Patrimoni Històric i Cultura, que segons afirma encara no s’ha constituït». «El bipartit no està sent capaç de gestionar les borses de treball per a cobrir els llocs que obliguen a tancar les biblioteques», ha conclòs.