Pardo: «És necessari modificar el pressupost per a donar un sou digne als joves»

València, dimecres 25 de desembre de 2019. El regidor de Ciutadans Rafa Pardo ha denunciat que l’Ajuntament de València paga 351,93 euros bruts menys al mes del salari legalment establit als joves que contracta. Tal com figura en la resposta a la pregunta formulat per escrit per Ciutadans, els joves que treballen a l’Ajuntament mitjançant el programa EMCUJU es van contractar amb un salari de 1.167,78 bruts euros mentre que ara està en «tràmit una pujada salarial fins a 1.519,71 euros».

«És necessari modificar el pressupost per a donar un sou digne als joves. El pressupost de Ribó no té credibilitat ja que l’haurà de modificar l’1 de gener», ha dit Pardo.

Ciutadans va presentar reclamacions al pressupost alertat de la infradotació que tenien els sous dels joves contractats pel consistori ja que estaven percebent 351,93 euros. «La Intervenció va assegurar que l’Ajuntament podria recórrer a altres partides per a pagar el salari dels joves ja que existeix bossa de vinculació jurídica. Ribó ha d’explicar d’on retallarà per a pagar als joves el sou que els correspon legalment», ha dit Pardo.

Segons els càlculs fets per Ciutadans, la modificació de crèdit s’aproximarà als 600.00 euros ja que actualment hi ha 137 persones contractades mitjançant el programa EMCUJU. «Ja hi ha tres renúncies en el programa i esperem que no existisquen més al llarg de l’any», ha conclòs Pardo.