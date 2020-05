Pardo: «La immensa majoria dels més de 50.000 autònoms de la nostra ciutat s’estan quedant fora de les ajudes»

València, divendres 22 de maig de 2020. El grup municipal Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de València ha presentat una moció per al pròxim ple, que se celebrarà el dijous dia 28, on planteja una bateria de 15 mesures dirigides específicament als Autònoms i Pimes de la ciutat València.

En entre altres propostes, demana la creació d’una nova línia d’ajudes per a autònoms i pimes de fins al 40% del preu del lloguer amb un màxim de 240 euros per beneficiari o una línia de microcrèdits per a garantir la viabilitat financera dels seus negocis. «En el ple de març es van aprovar, a iniciativa de Ciutadans, 66 mesures pel Covid-19 que necessiten complementar-se amb un pla específic per a ajudar els autònoms i pimes a eixir d’aquesta crisi», ha dit el regidor Rafael Pardo.

«La gran majoria dels més de 50.000 autònoms de la nostra ciutat s’han quedat fora de les ajudes del Pla Re-Activa. Ens trobem en un moment en el qual cal redoblar esforços», ha declarat Pardo, qui ha afegit: «Estem en l’inici de la desescalada i l’Ajuntament ha de decidir si aposta decididament pels autònoms, com han fet altres Ajuntaments del nostre país, o es queda impassible davant el continu degoteig de clausures de negocis. Des de Ciutadans volem espentar a tots els grups polítics a posicionar-se a favor de l’ocupació i de la riquesa que creguen els autònoms», ha dit Pardo.

Amb aquest objectiu, la moció de Ciutadans cobreix un ampli espectre de propostes. «Cal incrementar el pressupost de Re-Activa i incorporar ajudes directes a les empreses de caràcter cultural o que tinguen una especial temporalitat», ha afirmat el regidor taronja, qui ha recordat que «encara hi ha una convocatòria d’ajudes de més 840.000 euros de comerç pendents de resolució».

L’edil de Cs ha instat a l’Ajuntament que es recolze en el teixit econòmic de la nostra ciutat per a impulsar l’activitat econòmica com a col·legis professionals i organitzacions representatives que poden ajudar els autònoms a intentar reflotar negocis en crisis. «Els autònoms necessiten liquiditat i l’Ajuntament està obligat a crear aliances amb les entitats financeres que impulsen els negocis de la ciutat», ha dit Pardo.

Aquestes mesures, ha explicat el regidor taronja, s’han d’acompanyar d’una «necessària baixada d’impostos» i d’una «potent promoció de la marca València».

En la moció també s’inclouen iniciatives que no tenen cost. «És qüestió de voluntat política atendre peticions com que els comerços tinguen xicotets expositors al carrer», ha conclòs Pardo.