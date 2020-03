Lee més i dóna directament ací: https://www.gofundme.com/f/claveles-solidarios-para-la-geperudeta?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+*share-*sheet

El Clavell Solidari naix per a pal·liar la destrossa emocional i econòmica que el *CORONAVIRUS ha ocasionat en les Falles de València (i poblacions d’Alacant) i la Magdalena de Castelló.

Amb el Clavell Solidari Virtual volem ajudar no sols a les Floristeries, després de veure’s minorades els seus guanys per vendre a preu de cost (encara que moltes d’elles ens confessen que han tingut pèrdues). El nombre d’encàrrecs en tota la Comunitat Valenciana s’ha estimat en un càlcul aproximat de 200.000 rams de clavells per a l’Ofrena, i altres actes. També volem ajudar als afectats de tota la Festa Patrimoni de la Humanitat.

L’actuació de *AVA-*ASAJA (Associació Valenciana d’Agricultors) així com de *ASFPLANT (Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia *Hortícula de la Comunitat Valenciana) enfront de l’Administració ha sigut determinant per a la negociació compensatòria del dur impacte econòmic.

El nostre principal objectiu i repte és donar un missatge de lluita a tota la humanitat, i que amb la col·laboració de tots, vencerem la pandèmia que tant ens aterra.

Com difondre aquest missatge?

Els valencians/as som molt devots/as i la nostra Verge dels Desemparats ha de cobrir-se de clavells en tota la seua esplendor i de manera segura, sense aglomeracions, en un estadi de *futbol, a porta tancada, cobrint la superfície del terreny de clavells, com un mantell, pels fallers/as encarregats/as en el seu disseny.

L’acte seria retransmés pels mitjans televisius, perquè el missatge de lluita i de superació per tota la humanitat enfront d’una crisi de salut mundial, siga només un obstacle que quedarà en el camí, i que sota el mantell de la Verge dels Desemparats, ens sentirem protegits.

Ajuda’ns al fet que els 200.000 rams encarregats en totes dues festes visten a la *Geperudeta de la següent manera:

1) Animant, en primer lloc, a totes les comissions falleres amb la finalitat d’atendre els encàrrecs en les seues Floristeries de confiança. Volem agrair l’esforç que han realitzat les comissions falleres per a pal·liar aquesta crisi.

2) Animant a tothom amb el Clavell Solidari Virtual, per un mòdic preu de 2€, per a vestir a la Verge de tots/as els valencians/as i llançar un missatge de lluita davant qualsevol adversitat.

Com funciona el REPTE Clavel *Solidario?

Molt senzill, el nostre repte és aconseguir almenys uns 50.000 clavells, ja que molts d’ells van ser adquirits per les comissions Falleres. Cada Clavell Solidari Virtual adquirit per una donació de 5 € serà posteriorment canviat per les Floristeries seleccionades en funció de les pèrdues assumides, i d’aquesta manera, vestir a la Verge dels Desemparats en una superfície tancada (com un camp de *futbol) perquè tothom puga veure en *streeming el missatge mundial que es projectarà de solidaritat i de lluita enfront de la pandèmia anomenada *CORONAVIRUS.

Els nostres veïns italians s’han unit des dels seus balcons amb un cant de superació i de lluita, llançant un missatge de tranquil·litat, sent viral en totes les xarxes socials.

Sentim que els valencians també ens podem unir sota el mantell protector de la nostra Verge dels Desemparats per a llançar aqueix missatge de lluita, de superació, unitat i ànim.

Superació, unitat, prevenció i a lluitar per la tradició, per la Festa Patrimoni de la Humanitat.

Ens unim al missatge de “QUEDA’T A casa”

El món faller no es pot quedar sense vestir al seu *Geperudeta!!!.