El regidor de Comerç de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha explicat que la Junta de Govern Local ha aprovat les ajudes econòmiques per a donar suport als mercadets de barri que no han pogut muntar les seues parades durant els últims mesos i a les diferents parades dels mercats municipals de València per un import de 829.290,11 euros, que sumats als 1.240.743,70 euros de les subvencions al comerç de proximitat suma un total de 2.070.033,81‬ euros per a rescatar al comerç de la ciutat.

«Es tracta d’unes ajudes molt importants, que contribuiran a pal·liar els efectes econòmics que ha generat la COVID-19 en els autònoms i el xicotet comerç de la ciutat”, ha explicat Carlos Galiana. “Estes ajudes són molt fàcils de justificar i, per això, anime a sol·licitar ja mateix esta línia de subvencions de la Regidoria de Comerç a tots aquells autònoms que tenen una parada als múltiples mercats extraordinaris que se celebren en els barris de València i a aquelles persones que regenten una parada en algun dels nostres mercats municipals, que tant d’esforç han realitzat durant els dies més durs de la pandèmia garantint l’abastiment d’alimentació a tota la ciutadania», ha afegit.

A més, Galiana ja ha indicat que l’Ajuntament «ha augmentat de manera molt significativa la dotació inicial d’estes ajudes per les circumstàncies especials generades per la COVID-19 i per la importància que les ajudes tindran per a pal·liar els efectes negatius en el sistema econòmic local. Estem fem costat amb el comerç de proximitat de València i per això fem una crida per a que totes les persones interessades sol·liciten estes línies de subvencions de l’Ajuntament de València».

Les ajudes serviran per a cobrir despeses comunes com les quotes d’assegurances de responsabilitat civil, de subministrament de servicis telefònics o altres gastos relatius a la seua activitat comercial, dels quals se subvencionarà el 100% del total.

Es tracta “d’una proposta municipal que té per objectiu el suport a les activitats comercials dels barris per a afrontar les seues despeses corrents. Donem suport al comerç de proximitat perquè és un potent generador d’ocupació a la nostra ciutat i, a més, un dinamitzador de la vida en els nostres barris. Per això, hem més que multiplicat per cinc les ajudes a este sector, arribant a més de 2 milions d’euros que es destinaran al comerç de proximitat, als mercats municipals i a les associacions de comerciants”, ha conclòs Galiana.