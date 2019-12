Compromís ha presentat este divendres davant el Ministeri de Foment i l’Autoritat Portuària, les al·legacions per aturar el procés de licitació d’ampliació i explotació del port de València, per ser una obra que suposarà un dany irreparable contra el patrimoni de l’Horta, l’Albufera i les platges del golf de València, així com per al teixit econòmic i productiu valencià.

Des de Compromís es denuncia que l’actual projecte d’ampliació del port, poc té a veure amb el projecte inicial avaluat pel Ministeri de Medi Ambient en 2007. «No només s’ha duplicat l’amplària de l’obra, sino que a més, el nou projecte modifica la ubicació de la terminal de contenidors, elimina un contradic, perllonga fins a 500 metres l’actual dic d’abric, incrementa àrids de farciment, canvia la localització del canal d’accés dels grans vaixells mercants i multiplica la zona de dragat, unes variacions que no han estat avaluades i no poden ser de cap manera equiparables al projecte inicialment aprovat»

En el document d’al·legació, Compromís demostra que l’obra d’ampliació del port de València contravé fins a deu normatives municipals, autonòmiques, estatals i europees de protecció del medi ambient i conservació marítima, com ara el Conveni RAMSAR, l’Agenda AIPV 2030, la Directiva Europea de qualitat de l’aire 2008/50, la directiva de la Xarxa Natura 2000 92/43/CEE o el Reial decret 699/2018 que declara Àrea Marina Protegida el Corredor de migració de cetacis del Mediterrani.

La coalició ha recordat que ens trobem davant una situació d’emergència climàtica que no pot ser ignorada pel Govern central, als qui demanen coherència en la lluita per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic. «No es pot estar parlant de la necessitat de combatre l’emergència climàtica, com va fer Pedro Sánchez durant la passada Cimera del Clima, mentre s’incompleixen les lleis i normatives estatals i internacionals de protecció ambiental».

Per altra banda, Compromís assenyala el incompliment del part de l’Autoritat Portuària dels tràmits previstos en la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i la normativa europea en matèria de contractació, en el procediment de concurs per a la construcció i explotació, en règim de concessió administrativa, de la nova terminal de contenidors de l’ampliació nord del port, la qual cosa suposa la nulitat de ple dret de l’expedient administratiu.

A més, des de la coalició es demostra que l’avantprojecte constructiu de 2018, contravé les determinacions del pla director d’infraestructures del propi port de València i del document vigent d’espais i usos portuaris (DEUP 2014).

Compromís alerta de les terribles repercussions econòmiques que tindria per a la societat valenciana, si finalment l’Autoritat Portuària de València decideix continuar avant amb les obres sense comptar amb els informes pertinents, i a posteriori, es deriva en una actuació negligent. «No volem patir un nou cas Castor, on la ciutadania va tindre que pagar amb diners de la seua butxaca una faraònica obra que va ocasionar terratrèmols i problemes ambientals, que només va servir per a enriquir una empresa privada».

Per a Compromís, l’obra d’ampliació del port de València posa en perill l’economia local, apostant per un model econòmic caducat, que només servirà per a incrementar la contaminació i no tindrà cap impacte en l’economia local i regional, més bé al contrari, ja que serà la ciutadania la que haurà d’assumir els costos externalitzats que generarà una perillosa macroperació que recorda als «pelotazos» perpetrats en els temps més foscos de l’urbanisme valencià.