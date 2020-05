El síndic de Compromís a les Corts, Fran Ferri, ha presentat una proposta per tal que el parlament valencià inste el Consell a posar en marxa un programa que fomente la creació de cooperatives en l’àmbit dels i les professionals de la informació, amb ajudes, subvencions, oportunitats de finançament, assessorament i acompanyament en la gestió.

Segons Ferri, «el foment d’unes condicions laborals dignes en el sector periodístic té unes implicacions que van més enllà de la pròpia millora de la situació dels treballadors i treballadores del sector. La lluita contra la precarietat laboral en el periodisme és un requisit imprescindible per a garantir que el seu exercici puga ser imparcial i valent, garantint alhora el dret a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió, tal com arreplega l’article 20 de la Constitució».

«D’altra banda, la profunda crisi laboral, que ja venia arrossegant el sector periodístic d’un temps a esta part, s’ha agreujat amb la COVID-19, que no ha tingut cap pietat amb un sector declarat com a essencial durant l’estat d’alarma i que pel servei públic que dóna a la ciutadania ja té dita qualitat com a inherent. Parlem d’una crisi que afecta de ple al paper necessari i fonamental del periodisme en qualsevol democràcia. Una funció que, evidentment, el periodisme afronta cada vegada amb més entrebancs davant els acomiadaments i tancaments de mitjans produïts abans de la COVID-19 i ara, amb la pandèmia, amb els ERTOs», ha explicat Ferri.

«Per això des de Compromís també considerem que des dels poders públics s’ha de fomentar de manera proactiva la millora en les condicions laborals dels i les periodistes, a més de la viabilitat de projectes periodístics gestionats directament pels i les professionals de la informació. En este àmbit, la fórmula del cooperativisme resulta la més atractiva perquè proporciona una major estabilitat laboral o igualtat retributiva entre dones i homes, raó per la qual presentem aquesta proposta».

«A més a més, cal que des del Consell es busque el mecanisme més idoni per a vincular les ajudes i subvencions a mitjans de comunicació a la creació de llocs de treball, així com a l’estabilitat laboral dels i les treballadores de les empreses del sector», ha conclòs el síndic de Compromís, Fran Ferri.