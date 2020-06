• Carlos Gracia avança que “s’augmentarà el pressupost per a turisme” i que el programa s’organitzarà amb “hotels, cases rurals i tot tipus d’allotjaments”

València, dimecres 17 de juny de 2020. Ciutadans ha aconseguit l’aprovació unànime dels grups en Les Corts a la Proposició No de Llei (PNL) urgent per a posar en marxa un bo de descompte a sanitaris i treballadors essencials procedents de tota Espanya que opten per passar les seues vacances en la Comunitat Valenciana, “una terra tolerant i acollidora, amb un entorn i una oferta turística de gran transversalitat”, en paraules del diputat Carlos Gracia.

“Milers de professionals de tot el país han realitzat una labor encomiable durant els últims quatre mesos enfront d’una pandèmia mundial que, en el cas dels sanitaris, s’ha cobrat la vida de 50 facultatius en tota Espanya”, ha manifestat el portaveu de turisme de Cs, per a qui “aquest és un bon moment de retornar-los, almenys, una mínima part de tot el que han fet per nosaltres tant treballadors de la sanitat com d’altres col·lectius”.

Per a això, segons ha explicat el parlamentari, “es modificarà el pressupost autonòmic destinat a Turisme, augmentant les quanties que siguen necessàries per a incloure el cost d’aquestes bonificacions”. Gracia ha agraït el “treball conjunt” amb els grups, així com amb la patronal hotelera, “que ha acollit la proposta de Cs de manera molt positiva i que, fins i tot, s’ha obert a costejar una part proporcional del bo”. “Hem de recordar, a més, que el sector turístic va mostrar la seua solidaritat des dels primers moments de l’estat d’alarma, posant a disposició hotels i allotjaments per a ús sanitari i de serveis essencials”, ha afegit.

La proposta de Cs inclou també concretar el programa tant amb hotels com amb càmpings, cases rurals, agències de viatge i resta d’allotjaments professionals. “Des de Cs volem complir amb un doble objectiu a través d’aquesta iniciativa, d’una banda, premiar als sanitaris i resta de treballadors que han sigut ací en els moments més durs, i, per un altre, reactivar un sector fonamental per a l’economia valenciana com el turisme”, ha conclòs Gracia.