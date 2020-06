• Martínez: “La publicitat d’aquestes ajudes apareix amb el logo socialista; si no existeix l’ingrés, estem davant una basta i enganyosa campanya”

Alboraia, dimarts 23 de juny de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alboraia, Vicente Martínez ha sol·licitat per registre “el certificat que acredite que el PSPV ha ingressat diners per a activitats extraescolars municipals”. “Des de fa uns dies la ciutadania pot veure una campanya de publicitat sobre aquest tipus d’ajudes amb el logo del partit socialista i volem saber quan han realitzat aqueixa aportació a les arques municipals”, ha explicat.

L’edil de la formació taronja ha advertit que “si no ho han fet, entendrem que es tracta d’una basta i enganyosa campanya publicitària, que pretén apropiar-se d’uns diners que no els correspon per a fins partidistes”.

Per això, ha argumentat, “urgeix un aclariment dels serveis econòmics d’aquest ajuntament, perquè quede clar, de cara a tots els alboraiers”. “No discutim la campanya, tan sols pretenem aclarir l’origen dels fons, ja que el PSPV-PSOE dóna a entendre que són seus quan són de tots els valencians”.

Per part seua, Cs en les Corts ha preguntat si “la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport és coneixedora dels cartells de diferents municipis en què s’anuncien les ajudes per a activitats extraescolars amb el logo del PSPV-PSOE”.