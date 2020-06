• Vidal: “Hem de començar a traçar el dia a dia de la nova normalitat i, sens dubte, la conciliació de la vida laboral i familiar és clau per a poder avançar”

Alzira, divendres 12 de juny de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal ha sol·licitat que “l’Ajuntament estudie la possibilitat de reobrir ‘l’escoleta d’estiu municipal”. Per a l’edil, “aquest servei és fonamental perquè les famílies puguen conciliar la vida familiar i laboral”.

Per això, ha explicat, “moltes famílies ho estan demandant i en altres municipis s’està fent ja”. “Es tracta d’anar traçant el dia a dia de la nova normalitat”, ha indicat Vidal, qui a més ha destacat que “només s’obriria amb totes les garanties de seguretat sanitària per als menors i els treballadors, com estableix el protocol sanitari de la Generalitat”.

En cas de poder-se obrir, ha detallat, “demanem que s’inicie de manera urgent la tramitació de l’expedient i convocatòria i que s’afija la figura de controlador de seguretat i higiene”. “També que es publicite de manera extraordinària perquè en prengueu coneixement de la població en general”, ha concretat.

En cas contrari, ha especificat, “sol·licitem per escrit les raons, sanitàries, jurídiques, administratives o polítiques”.

D’altra banda, sobre les escoles infantils o campus d’estiu privats, el regidor ha demanat que “s’exigisca una memòria amb totes les mesures de seguretat establertes per Sanitat i que l’Ajuntament revise el seu compliment”. “També haurien de contractar assegurances de responsabilitat civil per un import igual o superior a 600.000€”, ha subratllat.