Giner alerta de la manca d’anàlisi d’arena a les platges de València«a pesar que centenars de valencians les visiten cada dia des de fa dues setmanes»

València, divendres 29 de maig de 2020. Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de València ha censurat la paràlisi de l’alcalde, Joan Ribó, en la preparació de les platges per a l’entrada en la fase 2. «Ribó hauria d’haver format fa setmanes el Comité per a la Gestió del Risc a les Platges i haver realitzat anàlisis per a conéixer l’estat real del litoral», ha explicat el portaveu de Cs, Fernando Giner.

Giner ha indicat que aquesta informació prové de respostes del govern municipal a preguntes formulades pel grup Ciutadans al ple. En concret, confirmen que no s’han començat a realitzar anàlisi de contaminació de les aigües, ni s’estaven realitzant anàlisis de l’arena, una competència directa de l’equip del govern. «Centenars de valencians han gaudit de la platja cada dia des de fa dues setmanes», ha apuntat.

El portaveu taronja ha exigit a Ribó «reforçar les anàlisis i s’incloguen paràmetres de detecció de COVID-19 sobretot en zones del litoral pròximes a desembocadures de séquies i depuradores». Giner ha *pedio també que les dades «es facen públics i tots els ciutadans puguen accedir a ells a través del portal de l’ajuntament».

«Ribó ha actuat durant aquesta crisi a base de política de fets consumats alguna cosa que li ha obligat a improvisar, com amb el contracte de socorrisme», ha alertat el portaveu de Cs, que s’ha mostrat «preocupat» per la improvisació de l’equip de govern.