València, divendres 12 de juny de 2020. Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de València ha demanat a l’alcalde, Joan Ribó, mitjançant una moció que es presentarà a la comissió de Benestar Social i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, que l’equip de govern present una moció al pròxim ple per a instar el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a prendre mesures per a fer front a les sol·licituds de l’ingrés mínim vital dotant al Consistori de fons per al reforç de personal amb la finalitat de tramitar ,dins del termini i en la forma escaient, aquest important recurs per a les persones i famílies en situació de pobresa o en risc d’exclusió social.

El portaveu de Cs, a l’Ajuntament de València, Fernando Giner, ha insistit en la «necessitat» de tramitar les ajudes per a persones vulnerables «amb la màxima celeritat». «Per a això és bàsic reforçar el personal», ha afegit.

Per part seua, el regidor de Cs, Javier Copoví, ha incidit en què «els centres municipals de Serveis Socials estan, en moltes ocasions, col·lapsats per l’atenció a altres recursos igualment importants com la Renda Valenciana d’Inclusió o ajudes de dependència, entre altres, i encara que el seu personal s’ha reforçat en els últims mesos, encara així s’ha demostrat que és insuficient». «Sense un reforç de personal serà impossible atendre les persones correctament», ha conclòs.