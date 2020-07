Rocío Gil critica al PSPV per exigir «uns requisits que no corresponen a un lloc d’alt nivell» i alerta de la falta de memòria justificativa

València, dilluns 6 de juny de 2020. Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de València ha denunciat la contractació d’un altre lloc d’alta direcció per a la FDM (Fundació Esportiva Municipal). La regidor de Cs, Rocío Gil, ha criticat al PSOE per crear un lloc ‘ad hoc’: «És lamentable que en plena crisi del COVID-19 els valencians hagen de suportar que el partit socialista s’estiga dedicant a la política d’amiguets».

«Les funcions del nou lloc, relacionades amb la comunicació, se solapen amb les que actualment ja cobreix un treballador de la FDM, a més ens sembla increïble que els requisits per a la plaça no siguen els adequats per a un lloc d’alta direcció que cobrarà més de 65.000 euros anuals. A l’octubre de l’any passat ja vam denunciar aquesta situació, però el PSPV i Compromís es continuen dedicant a generar llocs de treball d’alta direcció».

Els requisits per a exercir el càrrec, ha detallat Gil, són bàsicament tindre nacionalitat espanyola o europea, ser major de 16 anys, no estar inhabilitat per a l’acompliment de funcions públiques i tindre el títol de Periodisme o Publicitat.

«Ens sembla fora de lloc que no es valore l’experiència laboral, ni els idiomes, ni formacions complementàries», ha criticat la regidora taronja qui ha recordat que, a més, la pròpia FDM ha tret a concurs l’externalització del servei d’assistència tècnica de premsa i la creació de continguts multimèdia, per a dos anys, per més de 30.000 euros.