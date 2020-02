El regidor Narcís Estellés lamenta la «doble vara de mesurar» a l’hora de protegir el patrimoni a la ciutatValència, diumenge 2 de febrer de 2020. Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de València ha denunciat que el consistori permetrà l’enderrocament de l’antic Cinema Metropol en contra del criteri del propi alcalde, Joan Ribó, de conservar la façana.El regidor Narcís Estellés s’ha mostrat «estranyat» davant la decisió dels responsables de Desenvolupament i Renovació Urbana «de derrocar tota la façana mentre l’alcalde es decanta per preservar-la i conservar les lletres del nom de l’antiga sala de cinema». «Crec que s’hauria d’arribar a una solució intermèdia entre la propietat i l’ajuntament», ha afegit.Estellés ha recordat que «l’edifici va ser seu d’un organisme del Govern durant la II República però, per als tècnics, això no és causa suficient per a tramitar la protecció, quan precisament sí que s’estan protegint altres edificis en el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella». Per això, l’edil de Cs ha criticat la «doble vara de mesurar de l’Ajuntament» i ha recordat que «Cs ja va presentar una moció al ple en 2018 plantejant una comissió per a declarar aquest cinema Bé de Rellevància Local, tal com reclamava també el Síndic de Greuges».»Els tècnics argumenten que la façana proposada s’ajusta a les recomanacions de la direcció general de Patrimoni, però, en realitat, s convertirà en una nova façana i aqueix és un pas més per a derrocar un element patrimonial de la ciutat», ha afirmat Estellés.Finalment, el regidor ha manifestat que «la concessió de la llicència d’edifici hoteler de nova planta està paralitzada perquè el projecte tècnic presentat és incompatible amb el planejament i les ordenances municipals i, per això, no s’ha requerit informe tècnic ni a Sanitat ni a Bombers, segons una resposta que s’ha facilitat a Cs després d’una pregunta presentada a la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana».