• Castelló: “Sol·licitem un compromís per escrit de l’Executiu de no sostraure el superàvit acumulat perquè es puguen destinar a impulsar l’economia”

El Puig, divendres 5 de juny de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) El Puig de Santa María, David Castelló, ha celebrat “el suport unànime del ple per a instar el govern a respectar l’autonomia municipal contra la COVID-19”.



En primer lloc, ha explicat, “instem l’Executiu a modificar la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Finançara perquè la regla de despesa permeta a les Administracions Públiques abordar la crisi econòmica i social a la qual ens enfrontem”.

En segon lloc, ha destacat, “demanem un compromís per escrit del Govern perquè no sostraga el superàvit acumulat dels ajuntaments espanyols, de manera que aquests recursos puguen ser destinats a mesures enfocades a l’ajuda de l’economia local, tant de les famílies com de les empreses”.

Segons el regidor de la formació taronja, “amb aquests acords unànimes pretenem que el Govern respecte l’autonomia municipal que promulga la Constitució”. “Sabem que vénen temps difícils i El Puig ha de preveure com els afrontarà perquè cap veí es quede arrere”, ha argumentat.