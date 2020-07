• Renolt: “S’ha d’aprofitar la notable quantitat de seguidors de les xarxes municipals per a difondre informació actualitzada i evitar les faules»

Gandia, dimarts 21 de de juliol de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) Gandia, Pascal Renolt, ha demanat a l’Ajuntament que “utilitze les xarxes socials per a informar de l’evolució dels brots”. “Tenint en compte la notable quantitat de seguidors que tenen les xarxes municipales, s’hauria d’aprofitar aquest canal per a difondre informació veraç i actualitzada”.

Per a Renolt, “les xarxes són una bona eina per a poder fer front a les faules, que no paren de propagar-se i que tant de mal estan fent”. “El Consistori té l’obligació de mantindre informada a la ciutadania i els veïns tenen aqueix dret”.

“Ara, més que mai abans, hem d’estar a l’altura de les circumstàncies per a evitar riscos innecessaris, i vetlar per la salut dels veïns i visitants”, ha defensat.

