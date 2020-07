• Renolt: “Demanem que instal·len al Grau i en les restants línies de platja les mateixes jardineres que han posat en primera línia per a delimitar els locals»

Gandia, divendres 3 de juliol de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) Gandia, Pascal Renolt, ha denunciat “la discriminació de l’Ajuntament als locals que no estan en primera línia de platja”. “Les terrasses, ampliades, dels negocis d’hostaleria de la platja compten amb unes jardineres blanques amb el logo de Gandia Brilla, eslògan de la marca turística de la ciutat, que les delimita; però al Grau i en la resta de les línies de platja no s’han instal·lat”, ha destacat.



“Amb la reobertura dels locals, el govern local va procedir a instal·lar unes plaques metàl·liques mòbils en les quals estipulava que l’espai estava reservat per a la terrassa del bar o restaurant, plaques que es van retirar en poc menys de dues setmanes, al·legant que no hi havia suficients” ha explicat Renolt, qui a més ha subratllat que “això suposa que han de ser els hostalers els que informen els veïns i els demanen que no aparquen vehicles en la zona”. “Això pot generar conflicte perquè els residents ho tenen clar, però els turistes no”, ha advertit.

En aquest sentit, ha argumentat, “és injust que ara unes zones tinguen les seues jardineres per a delimitar locals i altres no”. “No es pot fer un greuge comparatiu, tots mereixen el mateix tracte”, ha insistit, al mateix temps que ha demanat que “s’esmene aquesta desigualtat”.

“Des de Cs desconeixem si aquestes jardineres tenen cost; però el que sí que sabem per algun dels empresaris de la zona del Grau és que a ells no li’ls han oferit, la qual cosa ha generat malestar entre el col·lectiu”, ha conclòs.