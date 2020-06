•

Gandia, dimecres 10 de juny de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) Gandia, Pascal Renolt, ha sol·licitat “una fumigació integral contra diferents tipus d’insectes en tota la ciutat”. Per al regidor, “no és suficient una fumigació contra el mosquit tigre sol a la platja tal com ha anunciat l’Ajuntament”.

L’edil de la formació taronja ha explicat que “la fumigació s’ha de fer també contra la mosca negra, les paneroles i altres insectes”. “Cal previndre abans que curar”, ha advertit Renolt, qui ha destacat que “no podem esperar que passe com a anys anteriors i que la ciutadania patisca unes conseqüències tan molestes, fins i tot en ocasions perjudicials per a la seua salut”.

Finalment, el regidor de Cs ha indicat que “cal atendre els estudis que alerten de la propagació d’aquesta mena d’insectes”. “Cs portava mesures contra aquestes plagues en el seu programa electoral i les reivindica cada any”, ha conclòs.