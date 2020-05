• Giner: «Altres grans capitals estan treballant ja en els pactes amb la societat civil asseguda en la taula i volem el mateix per a València»



València, dimarts 12 de maig de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de València, Fernando Giner, ha exigit a l’alcalde, Joan Ribó, que «més de 40 col·lectius civils valencians tinguen veu en el pacte per la reconstrucció». «L’alcalde no va aclarir en el ple d’ahir qui considera que té un rol de ‘expert’ per a poder participar en la nova comissió de reconstrucció. Per a nosaltres els experts són els qui està patint la crisi del COVID-19, són els que han d’aportar la seua experiència per al ressorgir de la ciutat», ha afegit.

Sobre aquest assumpte, Giner ha recordat que «ahir l’alcalde va vetar l’esmena que Cs va portar al ple perquè la societat civil tinguera presència en la comissió de reconstrucció de València». El Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de València estableix, en el seu article 92, la participació ciutadana en les comissions. «No podem permetre que el pacte acabe sent un brindis al sol, de la comissió ha d’eixir un text amb mesures concretes, quantificables i amb les quals tots els valencians ens sentim representats», ha sentenciat. «Altres grans capitals estan treballant ja en els pactes amb la societat civil asseguda en la taula i volem el mateix per a València», ha afegit el portaveu taronja.

Giner ha censurat que «Ribó haja de donar permís als col·lectius per a tindre una veu que legítimament ja tenen». «Tenim un alcalde al qual no li agrada escoltar al carrer ni acceptar crítiques, ja és la segona vegada que arriba tard als fets, com ha passat amb les Falles, i això ha generat expectatives i perjudicat a molts valencians»,ha criticat Giner.

Per a concloure, el portaveu taronja ha detallat les associacions que, segons Cs, deurien participara en el pacte de reconstrucció: «Considerem que han de participar associacions de l’àmbit social (Consell Municipal de persones majors, Plataforma del Tercer Sector i el Consell de la Joventut de València), la Federació d’Associacions de Veïns de València. De l’àmbit empresarial, la Cambra de Comerç, autònoms, hostaleria, comerç, col·legis professionals. Del pla educatiu (Feceval i Salvem 0-3) del terreny de l’urbanisme (l’Associació de Promotors i el Col·legi Territorial d’Arquitectes), de l’àmbit de la cultura (representants de la Capital Mundial del Disseny, Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana), de l’esport (les federacions esportives i empresaris d’instal·lacions) i de la festa (Gremi d’Artistes Fallers, les comissions falleres, PIROVAL i la Setmana Santa Marinera i la Junta Vicentina).