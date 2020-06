Pardo:«L’Ajuntament s’ha de bolcar amb Hàbitat València per a demostrar que València és una ciutat segura i atractiva per a fer negoci»

València, dissabte 13 de juny 2020. El regidor de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de València, Rafael Pardo, ha instat hui al Consell de Turisme a crear una aliança entre el Palau de Congressos i Fira València per a recuperar als visitants de congressos, que són els que major despesa i riquesa deixen a la ciutat. «Tenim dos magnífics recintes per a la celebració de fires i congressos i la voluntat de l’Ajuntament de fer costat a aquesta mena de turisme», ha declarat Marró, qui ha apuntat: «Si a més incorporem sinergies entre el Palau de Congressos i Fira València, com ha proposat Ciutadans, tindrem més esdeveniments a València, la qual cosa suposarà més facturació per als nostres autònoms i pimes i més ocupació per als valencians».

L’edil de Cs ha situat a la Fira Hàbitat València, que se celebrarà entre el 22 i 25 de setembre, com la «gran prova de foc per a la ciutat». «L’Ajuntament s’ha de bolcar amb Hàbitat València per a demostrar que València és una ciutat segura i atractiva per a fer negoci», ha exigit.

Pardo ha proposat també «promocionar, especialment, el turisme de naturalesa». La proposta del pla de turisme inclou l’actualització de la marca. L’objectiu és projectar la imatge de «ciutat oberta, hospitalària, mediterrània, creativa i avantguardista i des de Ciutadans s’ha advocat per posar en valor específicament l’oferta de naturalesa que té la ciutat».

«Les platges, l’Albufera i l’extens jardí del Túria són atractius únics de la ciutat de València. Aquests elements de naturalesa són ara especialment valorats pels turistes després de la crisi del COVID-19 pel que València té l’oportunitat de reubicar-se en el mapa turístic aprofitant fortaleses que ara són especialment valorades», ha dit Pardo.

L’edil de Cs ha presentat una tercera proposta a la regidoria de Turisme per a millorar la relació entre l’anàlisi del Big Data i les decisions empresarials que es prenen amb aquesta informació. «El pla que ens han proposat inclou la creació de nous indicadors de l’activitat turística però no existeix concreció sobre quins seran exactament. Els resultats que s’obtinguen de l’anàlisi del Big Data en camps com l’anàlisi del patró del consum o el geoposicionamiento s’han de convertir en informació útil que ajude a millorar l’abast i rendibilitat dels autònoms i pimes de la ciutat», ha sol·licitat el regidor taronja.

«Sol·licitem una major concreció en els objectius que es persegueixen en l’explotació del Big Data. Cal passar del genèric al concret i especificar quines eines facilitarà l’Ajuntament a les empreses perquè puguen millorar la seua estratègia i rendibilitat», ha conclòs Pardo.