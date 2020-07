• Fombuena: “L’Ajuntament ha d’actuar ja davant el greu problema que suposa per a propietaris i veïns”

Llíria, divendres 24 de juliol de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) Llíria, José Antonio Fombuena, ha demanat “contundència contra l’ocupació il·legal d’habitatges”. “És necessari acabar amb aquest problema, que cada vegada s’està agreujant més”, ha defensat.

Per això, el regidor de la formació taronja ha destacat que “Cs ha proposat, a través d’una moció, un pla municipal que incloga tant mesures de reforç de la seguretat i la vigilància d’immobles susceptibles d’ocupació il·legal com la posada a la disposició dels propietaris afectats de serveis d’assessorament i orientació jurídica”.

Per a l’edil de Cs, “les administracions han de prendre mesures perquè aquesta violació del dret a la propietat privada afecta a moltes famílies i veïns”. “En moltes ocasions la ‘okupació’ es fa per part de màfies organitzades que generen inseguretat i que usen els habitatges per a usos delictius com el tràfic de drogues o l’explotació sexual de persones vulnerables”, ha destacat.

En aquest sentit, l’edil ha advocat per “dotar als ajuntaments de les capacitats necessàries perquè puguen actuar en el seu àmbit , coordinant les actuacions de la Policia Local amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i l’Administració de Justícia , prevenint i corregint en la mesura del possible l’acció d’aquests col·lectius”.

Comparte esto: Twitter

Facebook