– Es destinen 300.000 euros per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l’arquitectura de la pedra seca al territori valencià

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra seca, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l’arquitectura de la pedra seca. La convocatòria publicada en el DOGV es pot consultar en el següent enllaç: consultar ací.

Aquestes ajudes es destinaran a la protecció d’elements de pedra seca disseminats al nostre territori com són neveres, murs, escales, aljubs, bancals que delimiten parcel·les agrícoles, cledes i refugis ramaders, agrícoles i miners.

L’import total que es destina a aquestes ajudes és de 300.000 euros, dels quals es distribuiran 120.000 euros per a la catalogació de béns i 180.000 euros per als treballs de restauració i conservació preventiva que servisca al seu manteniment. Aquestes subvencions es concediran amb un import màxim de 10.000 euros per beneficiari, siga quin siga el cost de l’actuació que ha proposat l’interessat en la sol·licitud.

Poden optar a aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les associacions i les entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment, sempre que entre les seues competències administratives i finalitats fundacionals aparega la realització d’activitats consistents en la protecció i la conservació del patrimoni valencià.

Per a la modalitat de treballs de restauració, també poden sol·licitar la subvenció les persones físiques o jurídiques constituïdes legalment que siguen titulars del bé o de l’òrgan de la gestió d’aquest.

Les sol·licituds de subvenció es poden presentar únicament en el cas de les persones jurídiques, i preferentment per a les persones físiques, de manera telemàtica. Aquest tràmit s’ha de formalitzar segons els models que figuren en aquesta adreça d’Internet: consultar ací.

Cultura va declarar, al final de 2016, la tècnica constructiva tradicional de la pedra seca al territori valencià com a bé de rellevància local.

La pedra seca és una tècnica constructiva, normalment individual, que utilitza pedra de mida xicoteta i que de vegades es talla lleugerament perquè hi encaixe millor. Utilitza poques eines, algunes per a l’extracció, el transport i el treball de la pedra, ja que la tècnica i l’habilitat del factor humà n’és el component principal.

El reconeixement de la pedra seca mitjançant la seua declaració amb aquesta figura de protecció cultural implica la realització de tasques d’identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics; la incorporació dels testimoniatges disponibles en suports materials que en garantisquen la protecció i la preservació, així com vetlar pel normal desenvolupament i la pervivència d’aquesta manifestació cultural i tutelar la conservació dels valors tradicionals que té i la transmissió a les generacions futures.

La Comunitat Valenciana forma part de la candidatura de regions i països que han presentat a la Unesco que el Comité Intergovernamental de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial avalue la construcció de pedra seca