– Els dies 25 i 26 de setembre s’analitzarà la gestió i la interpretació del patrimoni en el seu àmbit territorial que realitzen els museus

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l’Ajuntament de Petrer han presentat les V Jornades de Museus i Col·leccions Museogràfiques Permanents de la Comunitat Valenciana, que se celebraran els dies 25 i 26 de setembre a Petrer, seguint la senda marcada en les anteriors jornades que es van celebrar a Borriana (2016), l’Alfàs del Pi (2017), Aras de los Olmos i Chelva (2018) i l’Alcora (2019).

Aquesta edició, en què col·labora la Seu Universitària de Petrer de la Universitat d’Alacant, tindrà com a lema per a les jornades ‘Museus territorials’ i es durà a terme al Teatre Municipal Cervantes de la localitat de Petrer, on es desenvoluparan ponències, comunicacions i una taula redona centrades en dos blocs: la gestió i la interpretació del patrimoni en el seu àmbit territorial que realitzen els museus i les col·leccions museogràfiques permanents. També es realitzarà una ruta interpretativa pel centre històric petrerí en què es visitarà el Museu Dámaso Navarro i els monuments més emblemàtics de la vila.

En les últimes dècades els museus i les col·leccions museogràfiques permanents reconeguts per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport estan experimentant una transformació encaminada a estendre els seus serveis fora dels edificis que contenen les seues col·leccions, per a convertir-se en el punt de partida per a l’estudi, conservació i divulgació del patrimoni cultural vinculat al seu àmbit territorial.

D’aquesta manera monuments com ara castells, esglésies i palaus; jaciments arqueològics de diferents èpoques; immobles de naturalesa etnològica com llavadors, molins, cases de labor, o llocs de la Guerra Civil, entre altres, formen un ric i variat patrimoni que tenen en els museus els seus intèrprets més qualificats per a explicar la seua història i per a dissenyar la manera més didàctica de fer-ho, de manera conjunta amb els professionals de la gestió del patrimoni i del turisme.

A més, aquest augment de les funcions dels museus i les col·leccions museogràfiques ha de ser coherent amb una gestió interna més eficient que complisca amb la legislació vigent, amb unes dotacions òptimes quant a instal·lacions i personal per a la millor custòdia, conservació i coneixement dels fons de les nostres institucions i, d’aquesta manera, poder prestar millor servei a les demandes de la ciutadania.

Aquestes temàtiques són d’interés per als tècnics de museus i de cultura, les empreses de serveis culturals, els gestors de patrimoni cultural, els professionals del turisme i els estudiants universitaris d’Història, Turisme, Humanitats i Geografia, així com per als responsables polítics municipals dels àmbits de la cultura i el turisme que vulguen conéixer les accions patrimonials que s’estan duent a terme en el territori valencià.

Per a assistir i participar en les jornades, s’ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el correu electrònic del Museu Dámaso Navarro (museo@petrer.es). L’assistència serà gratuïta i s’acceptarà per rigorós orde d’arribada fins a completar l’aforament que marquen les mesures de prevenció sanitària en la data de les jornades.

Els interessats a presentar una comunicació, junt amb la inscripció, n’enviaran un resum de 250 paraules màxim amb el títol, l’autor o autors i el bloc en què s’inscriu. El comité científic seleccionarà les comunicacions per a la seua exposició durant 15 minuts i seran publicades en les actes de les jornades que s’editaran l’any que ve.