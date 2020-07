Els liberals valencians exigeixen que siga el Poble Valencià qui decidesca les seues infraestructures.

Els valencianistes de centre denuncien que en Espanya tots tenen dret a decidir o debatre sobre quines infraestructures viàries, marítimes o aèries han de tenir els valencians i quines no es mereixen. Excepte els mateixos valencians.

Així mentre, en estos moments, no entenem la destrossa ambiental de les obres de l’autovia A38 paral·lela a l’autopista A7 i que van ser decidides per una Ministra socialista a Madrid, hem de contemplar que les preguntes d’alguna entitat valenciana amb les que discrepem siguen traslladades al Govern per ERC.

DV es manifesta a favor de l’ampliació del port de València per ser vital per a l’economia dels valencians i recorda a ERC que altres ports s’han pogut ampliar quan ho han necessitat com el de Barcelona.

Per als liberals i demòcrates valencians, la política mediambiental no pot limitar-se a la pancarta oposant-se a projectes estratègicament molt importants per a l’economia del país. Hi ha molta més gestió a fer des de l’administració autonòmica i estatal en matèria de residus, energies renovables, reducció de gasos d’efecte hivernacle així com col·laborar amb el sector industrial per implementar models basats en l’economia circular; l’agricultura ecològica, KM0 etc…

Polítiques que en altres Estats i regions europees estan duent-se a terme fa anys per governants liberals.

Avançar en la recepta ecoliberal seria, de bon tros, més eficient per frenar el canvi climàtic i l’esgotament de matèries primeres alhora que una oportunitat per rellançar l’economia front a l’immobilisme roig-verd o l involucionisme conservador.

