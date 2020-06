Luisa Notario ha destacat que les obres duraran set setmanes i no suposaran cap cost per a les arques públiques en estar cobertes per la garantia.

Dilluns de la setmana que ve, dia 8, començaran les obres per retirar el trencadís de la façana del Palau de la Música de València. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que el servici municipal d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics supervisarà les obres, que duraran al voltant d’unes set setmanes i que no tindran cap cost per a les arques públiques en estar vigent la garantia de l’obra anterior.

L’empresa que realitzarà l’obra és la mateixa adjudicatària en 2009 per rehabilitar i suprimir barreres arquitectòniques en el Palau de la Música, moment que es va aprofitar per col·locar trencadís en la façana de l’auditori tot i no ser un element originari del projecte inicial del Palau. Segons ha explicat Notario, ara es retirarà el trencadís i el morter de tots els paraments perimetrals de la volta de l’edifici, netejaran i prepararan la superfície per al revestiment amb impermeabilitzant acrílic elàstic antifisures, fungicida-algicida, resistent a la intempèrie, al sol i als canvis climàtics, amb textura llisa i acabat mat en color.

Segons els informes tècnics els despreniments de trencadís al Palau han sigut conseqüència d’una mala pràctica constructiva i entre les causes hi ha la pèrdua d’adherència del revestiment al parament per la incompatibilitat del sistema constructiu utilitzat amb els materials emprats per a la col·locació del trencadís. De fet, es considera un vici ocult de l’execució d’obra l’existència d’una capa de pintura entre el suport i el material d’unió del trencadís. A més, tot i que la mateixa fitxa del producte especifica la manera d’aplicació, no es varen realitzar les juntes elàstiques que indica. Tampoc es considera apte el morter de rejuntada utilitzat, per tractar-se d’una junta rígida en un revestiment ceràmic continu de paraments exteriors de gran dimensió i estar executat sense juntes elàstiques de dilatació.

D’altra banda, s’entén que entre les causes del despreniment del revestiment de la façana nord-oest del Palau es troba l’empenyiment per efecte de l’acció del vent i de l’aigua de pluja, que es filtra per les fissures i obertures entre el revestiment i el parament en cantonades, provocant l’efecte vela sobre el revestiment, en el front l’orientació del qual és més vulnerable a l’acció dels agents atmosfèrics.

En altre ordre de coses, Notario també s’ha referit a la licitació del contracte de servicis de redacció del projecte bàsic i d’execució, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut del Palau de la Música, que “continua la seua tramitació”. El passat 13 d’abril es va procedir a l’obertura dels sobres de les proposicions fetes per les empreses licitadores i en l’actualitat el servici d’Arquitectura i Centrals Tècnics està valorant les ofertes.