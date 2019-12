• Garcia: «Impulsarem la mobilitat sostenible també a l’interior per assegurar que tots els municipis puguen afrontar el repte climàtic»

La Diputació de Castelló ha aprovat i publicat al BOP les bases perquè els municipis sol·liciten durant el pròxim mes de gener de 2020 la dotació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Les subvencions compten amb un pressupost total de 180.000 euros que es destinarà a cobrir tant l’adequació del terreny com la instal·lació del punt de recàrrega «semi ràpid». En finalitzar l’obra, serà competència municipal la gestió i manteniment del servei.

El diputat provincial de Renovables, Ignasi Garcia, ha assenyalat que «l’aposta pel vehicle elèctric té l’objectiu de facilitar una mobilitat menys contaminant també a l’interior, reduir l’empremta de CO2 i combatre l’efecte hivernacle». Igualment, Garcia ha explicat que la xarxa d’electrolineres «tindrà en compte als pobles més menuts i afavorirà el sector turístic de totes les comarques de Castelló».

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i es tindran en compte factors com la pertinença a parc natural, l’interés turístic de la localitat i l’oferta d’allotjament i restauració. En cas d’empat en la puntuació, es beneficiarà a aquelles poblacions amb menys habitants. La presentació de sol·licituds i documentació annexa ha de fer-se per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació(https://dipcas.sedelectronica.es/).