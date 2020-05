Ferrando: «Els CEDES seguixen afavorint la creació i el desenvolupament de microempreses a les zones rurals durant el context de la Covid-19»

Castelló, a 3 de maig de 2020. L’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Castelló seguix duent a terme activitats de formació durant el context d’emergència sanitària i respectant les fases de desconfinament. Per això, fa una crida a empreses i gent emprenedora de tota la província a inscriure’s als cursos i tallers gratuïts adaptats a format telemàtic que es desenvoluparan pròximament.

Per una banda, dins de la programació corresponent a les zones d’influència dels centres CEDES de la Diputació, s’oferiran tres edicions en línia del taller «Comunicació, Gestió i Licitació Electrònica amb les Administracions Públiques». Es tracta d’una formació amb 20 hores de durada en horari de 9:30 a 13:30 hores. Tindran preferència per a inscriure’s les empreses de les comarques de l’interior de Castelló. La primera edició s’iniciarà el pròxim dilluns 4 de maig.

Per l’altra, destinat a aquelles empreses interessades en demanar les ajudes LEADER, s’ha programat un taller pràctic de formació empresarial online per a l’adequada elaboració del Pla de Viabilitat Empresarial, document imprescindible per a realitzar la sol·licitud d’aquestes subvencions. La formació durarà 24 hores i s’impartirà des de l’11 de maig fins al 5 de juny.

El diputat de Promoció Econòmica, Pau Ferrando, ha explicat que «la posada en marxa d’aquests cursos s’engloba dintre del pla d’accions estratègiques de la Diputació per a lluitar contra el despoblament i l’envelliment en l’àmbit rural de la província». En aquest cas concret, ha dit, «es busca afavorir de manera directa la creació i el desenvolupament de microempreses reforçades per les actuacions que es porten a terme des dels centres CEDES i que hem adaptat al context d’emergència per la Covid-19».

Per a més informació i inscripcions als cursos, les persones interessades poden escriure un correu electrònic a l’adreçacedesempresa@dipcas.es.

Diputació ofrece cursos gratuitos y en formato telemático para empresas y personas emprendedoras en el interior