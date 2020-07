17 de juliol de 2010

En Dones amb Compromís condemnem les greus amenaces que el comandant de la Guàrdia Civil ha proferit contra la nostra companya Isabel Martín, alcaldessa de Paiporta, publicades aquest dijous en eldiario.es. Demanem que no continue ni un minut més a la caserna de Paiporta i que siga apartat del servei i cal que la fiscalia actue d’ofici. S’han de depurar les responsabilitats judicials davant d’unes manifestacions tan greus.

No és la primera vegada que aquest comandant protagonitza episodis reprovables i que ataca personalment l’alcaldessa, cal recordar les desqualificacions masclistes que el mateix comandant va dirigir cap a Isabel Martín i les investigacions que el responsable de la benemèrita té obertes.

El Ministeri de l’Interior ha d’actuar d’immediat, no pot quedar en una obertura d’investigacions, i ha de cessar el comandant, que va afirmar les seues intencions d’agredir i vexar l’alcaldessa en una reunió de treball i davant la presència d’una desena de càrrecs de la Guàrdia Civil.

No és la primera vegada que el comandant fa declaracions intolerables respecte d’Isabel Martín, l’any passat va estar expedientat per haver dit «la alcaldesa me va a comer el nabo» i ara hem conegut unes manifestacions impròpies d’un servidor públic. L’alcaldessa no pot conviure amb qui des d’una responsabilitat en les forces de l’ordre i de la seguretat vol trencar-li les cames. Cal apartar aquesta persona del seu lloc immediatament.

Aquesta mena d’actituds agressives i masclistes són inacceptables però són més greus encara en servidors públics i en responsabilitats policials i militars. Resulta preocupant que aquest càrrec de la Guàrdia Civil banalitze sobre agredir físicament i sexualment una dona que ha sigut designada per la sobirania popular per a gestionar un poble. Que una persona que diu això tinga permís d’armes i que puga donar ordres a altres membres d’un cos de seguretat com la Guàrdia Civil és inacceptable.