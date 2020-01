L’alcalde de Sagunt i el regidor d’Esports han homenatjat tant esportistes com als seus entrenadors

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Sagunt ha rebut esta vesprada l’expedició d’esportistes dels clubs d’handbol del municipi que van participar en el Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques i van obtindre bons resultats en categories masculines i femenines.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el regidor d’Esports, Javier Raro, han reconegut el treball de jugadors del juvenil, cadet i infantil del Fertiberia Puerto Sagunto i de Balonmano Morvedre, tant masculí com femení, incloent als entrenadors amb els quals s’ha volgut comptar perquè jugaren el paper de seleccionadors autonòmics. A més, s’ha comptat amb la presència del president del Balonmano Morvedre, Jesús Amores; del president del Fertiberia Puerto Sagunto, Juanjo Bataller, i del responsable de les seleccions de la Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana, Sergio Berrios.

En este acte s’ha retut homenatge els jugadors i l’entrenador del Juvenil masculí, Javier Olivares, David López i José Vicente Tomás, que van aconseguir Or en el Campionat de Copa de la seua categoria; del Cadet masculí a Álex García i Héctor Molina, que van quedar sisens; de l’Infantil masculí al seu entrenador autonòmic David Núñez, que va aconseguir Bronze; a l’entrenador autonòmic del Juvenil femení, Miguel Ángel Alegría, que va aconseguir Or; a les jugadores del Cadet femení, Lucía Chumillas, Candela Galíndez, Carla Gallego, Carla Zálvez i al seu entrenador Javier Martínez, que van aconseguir un quart lloc en la seua categoria; i de l’Infantil Femení a Blanca Ipek Akba, Nia Llanes i Remei Gallart que es van alçar amb el Bronze.

Javier Raro ha assegurat que, a Sagunt, «existix una gran diversitat esportiva, però el nostre principal esport és l’handbol i tenim dos clubs molt importants. Cada any és un orgull representeu a la ciutat en este campionat amb el suport de les vostres famílies i l’esforç dels clubs. Sens dubte, els clubs d’handbol tenen a Sagunt una ciutat amiga».

El jugador del Juvenil del Fertiberia, Javier Olivares, ha afirmat ser «un orgull representar a Sagunt i a la Comunitat Valenciana». La jugadora del Cadet del Balonmano Morvedre, Lucía Chumillas, ha agraït l’experiència i espera «repetir-la altres anys més i gaudir-la». L’entrenador del Juvenil femení del Fertiberia, Miguel Ángel Alegría, ha agraït a l’Ajuntament l’homenatge. «L’handbol és l’esport d’esta ciutat i esperem continuar creixent amb el vostre suport i tornar ací moltes més vegades», ha destacat.

Per a tancar l’acte, Darío Moreno ha assegurat que «és un honor per a la ciutat comptar amb tants representants en la selecció autonòmica, ja que diu molt sobre la potència que tenim a la ciutat i del futur de l’handbol a Sagunt. En dies com hui reconeixem la qualitat que té el nostre esport i en part li ho devem als clubs per la bona escola que han creat». Moreno, a més, ha destacat valors de l’esport com a «treball en equip, esforç i responsabilitat, ja que sou un referent per a molts xiquets i xiquetes que veuen en vosaltres el que voldrien ser d’ací a uns anys». Finalment, l’alcalde i el regidor d’Esports els ha fet lliurament d’un pin de la ciutat.