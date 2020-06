El Centre de Gestió de Trànsit ha informat que a partir del pròxim dilluns dia 22 es tancarà al trànsit el carrer d’Alacant, entre el carrer de Castelló, per on es desviarà la circulació de vehicles, i la Gran Via de les Germanies, a causa de les obres de la línia 10 de Metrovalencia. Està previst que la via estiga tallada durant un mes. Es recomanen itineraris alternatius per evitar problemes de congestió.

A causa de les obres de la línia 10 de Metrovalencia, el carrer d’Alacant es tallarà al trànsit a partir d’este dilluns dia 22, en el tram comprés entre el carrer de Castelló, per on es desviarà la circulació, i la Gran Via de les Germanies. Està previst que el carrer continue tancat durant un mes, segons el Centre de Gestió de Trànsit, que recomana itineraris alternatius per evitar problemes de congestió, ja que als treballs de la línia de metro se sumen els del nou col·lector a la Gran Via Marqués del Túria, sentit Germanies, que està executant el servici del Cicle Integral de l’Aigua.

Les obres del nou col·lector a la Gran Via Marqués del Túria es van iniciar el passat 14 d’abril a l’altura del carrer de Jorge Juan i finalitzaran a la Gran Via de les Germanies número 2 a finals d’este mes de juny. Amb motiu de la intervenció, s’han ocupat tres carrils a la Gran Via Marqués del Túria, sentit Germanies, des del carrer de Pizarro, mentre que es deixa un carril lliure d’accés al carrer de Russafa. També s’ha desviat la línia 19 de l’EMT i s’ha hagut de tancar i desviar el carril bici en l’encreuament entre Gran Via Marqués del Túria i Russafa.