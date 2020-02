El degoteig de cancel·lacions ja no para. La Comissió Executiva, òrgan de gestió i administració de Les Arts, ha decidit treure el nom de Plácido Domingo del Centre de Perfeccionament de la institució valenciana. En un comunicat, assegura que «en aquests moments no té cap relació contractual amb el tenor Plácido Domingo i ha determinat desistir en possibles relacions contractuals futures». El Patronat del Palau de les Arts de València també ha detallat que no es comptarà amb el tenor en les tasques que s’exerceixin des del Consell de Mecenatge: «Des de la institució es considera que qualsevol conducta contra la integritat de les dones, siga de caràcter moral, sexual o contra la seua integritat, és intolerable». El comunicat es produeix mig any després que sortissin a la llum els casos d’assetjament i abús del cantant. El tenor, avui dijous, també ha fet pública la seva decisió de cancel·lar les seves pròximes representacions de La Traviata al Teatro Real de Madrid. Ho fa tan sols un dia després que l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Inaem), que depèn del ministeri de Cultura espanyol, cancel·lés la seva participació en les actuacions que estaven previstes al Teatro de la Zarzuela els dies 14 i 15 de maig.