Les activitats seran del 17 al 26 de gener al Casal Jove del Port de Sagunt i al Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt

L’Ajuntament de Sagunt, a través de la delegació de Joventut i la col·laboració de la companyia local Teatres de la Llum ha presentat este matí a la Sala Títere de València el 5é Festival Il·luminar-te 2020, l’únic festival de teatre especialitzat en el llenguatge teatral de les llums i les ombres. Durant la presentació, s’han representat l’obra Un caballo llamado Miedo, amb ombres i l’actuació de l’orquestra d’autòmats. Les activitats es realitzaran des del divendres 17 de gener fins al diumenge 26 al Casal Jove del Port de Sagunto i en el Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt.

El regidor de Joventut i Infància, Guillermo Sampedro, ha declarat que «enguany celebrem la cinquena edició d’un festival que és únic a Espanya i que utilitza en totes les seues obres el llenguatge de les llums i de les ombres. En esta edició hem volgut anar una mica més enllà, cada any anem creixent, i enguany tenim 13 representacions amb 9 companyies, i la novetat és que hem incorporat la dansa, la màgia i la música. Tots els espectacles són aptes per a tot el públic i per això volem convidar a tota la ciutadania al fet que participe, són gratuïts i l’única cosa que han de fer és reservar la seua plaça. Confiem que a la gent li continue agradant perquè les últimes edicions han sigut un èxit i esperem que així es mantinga».

El programa del festival recull diferents espectacles teatrals, exposicions, xarrades, cinema i tallers destinats tant al públic familiar com adult. La primera de les activitats que obrirà el festival serà divendres que ve, 17 de gener, de la mà de la companyia Luz, micro y punto, que oferirà l’obra Celeste, que desenvolupa una sèrie d’històries de fantasia, aventura, i amor sobre la mitologia grega sense utilitzar paraules. Serà a les 18 hores al Casal Jove.

El dissabte 18 de gener es representaran tres obres al Casal Jove. La primera d’elles, a les 12 hores, serà Fátima la hiladera, de la companyia Soldenoche Teatro, que conta la història d’una jove dona que ha de sobrepassar circumstàncies injustes i doloroses abans d’aconseguir la seua pròpia vida. A les 18 hores s’interpretarà Sombras de cine, de Valeria Guglietti, un espectacle on es parodia amb ombres personatges del cinema i escenes de la pantalla gran. Finalment, per a les 21 hores s’ha organitzat un concert de guitarra de Rafael Serrallet amb les imatges de Teatres de la Llum i Magallanes, que fusiona un espectacle sonor i visual en format directe. Durant el diumenge 19, a les 11 hores, tindran lloc els tallers que estaran a càrrec de les companyies Soldenoche i Valeria Guglietti.

El divendres 24, Gonzalo Albiñana, amb l’obra Nocturna, serà l’encarregat d’oferir un espectacle basat en la màgia que amaguen els núvols, la lluna i les estreles. Esta obra, de la companyia El Imaginario, serà a les 18 hores. El dissabte 25, a partir de les 11 hores, serà el torn de l’espectacle d’ombres i cançons amb música en directe La Clara tènia un drac, de la companyia Contes savis, basada en la història de Clara i el seu drac que reflexiona sobre la capacitat de dominar els impulsos interiors. Així mateix, a la vesprada a partir de les 18 hores, tindrà lloc l’obra Pols d’estrelles o com la Nawal va decidir néixer, un espectacle que reflexiona sobre un espai en el qual s’habita abans de nàixer. Totes les activitats esmentades seran en el Casal Jove.

Per a concloure el festival, el diumenge 26 de gener tindrà lloc la funció El ladrón malasombra, d’AuMentes Dansa, que juga amb la dansa i amb el teatre visual per a provocar un viatge per l’imaginari a l’espectador. Serà a les 12 hores al Casal Jove.

Campanya escolar

D’altra banda, dins d’esta programació, s’organitzarà també una campanya escolar per als cicles de primària i secundària del municipi. Per als alumnes i les alumnes de primària, el dilluns 20 de gener, a les 10.30 hores, en el Centre Cultural Mario Monreal, s’oferirà l’espectacle Sombras de cine, de Valeria Guglietti. Es tracta d’una obra que, a través de les ombres, representa personatges de cinema i escenes de la pantalla gran, una paròdia convertida en pel·lícula utilitzant únicament les mans. Esta mateixa funció es tornarà a representar el diumenge 21, a les 10.30 hores, al Casal Jove.

Per al cicle de secundària, s’ha organitzat un concert de música i un espectacle d’ombres que tindrà lloc el dimecres 22 al Casal Jove a les 10.30 hores. Comptarà amb la participació del guitarrista Rafael Serrallet i de les imatges de Teatres de la Llum que crearan en directe, així com de la música de Magallanes i de les imatges de Ciutats de Llum.