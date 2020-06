Gran resposta a la convocatoria, que supera el nombre de propostes rebudes en les seues dues primeres edicions, amb projectes cada vegada més potents

El programa ja ha impulsat la creació d’un centenar de llocs de treball en dos anys i la seua tercera edició es desenvoluparà del 3 de setembre al 3 de desembre, amb els 10 projectes seleccionats

Castelló, a 29 de juny de 2020. El Programa Òrbita d’acceleració empresarial impulsat per la Diputació de Castelló i el CEEI va tancar amb gran èxit el passat divendres 19 de juny el termini de presentació de propostes per a la seua tercera edició. L’única acceleradora d’Espanya que aporta cinc premis de 20.000 euros (100% cash i equity free) per a empreses o startups ha despertat més interés que mai en plena pandèmia de la Covid-19, en rebre 107 candidatures per a cobrir les seues 20 places, superant les xifres de cadascun de les seues dos primers exercicis. A més, els projectes que es presenten són cada vegada més potents.

En concret, els projectes presentats procedeixen de 18 províncies espanyoles i d’altres països, des de Regne Unit i Alemanya fins a Veneçuela, encara que enguany prevaldrà l’impacte dels projectes a la província i les característiques de moltes de les candidatures fan presumir un clar impacte en el territori per la seua tipologia. Entre les propostes rebudes, el ventall de sectors és molt ampli, des de la intel·ligència artificial al eHealth, passant per la robòtica, eficiència energètica, energies renovables, Smart cities, medi ambient, ecologia, alimentació, Sharing, vehicles elèctrics o mobilitat sostenible, entre altres.

Les sessions de treball del programa, es desenvoluparan del 3 de setembre al 3 de desembre, mes en què també tindrà lloc el lliurament de premis. En les dues primeres edicions, les empreses accelerades van generar més de 6,5 milions de € acumulats en la seua xifra de negoci. A més, les 20 seleccionades van captar més de 4,5 milions de € d’inversió i finançament, entre ells més de 300.000 provinents del Club d’Inversors Òrbita, generant 98 ocupacions, amb una previsió de 153 llocs de treball per a finals de 2020.

Entre els seus atractius addicionals, Òrbita compta amb ‘perks‘ i col·laboracions amb una valoració total de més de 100.000 €, a través d’acords amb IEBS, IBM Cloud, Aws Activate, Google, Startupxplore, Plug&Play, Sabadell BStartup, DayOne-La Caixa, Desafia San Francisco, Nirvine KPI, Influencity, Signaturit, South Summit, LinkedIn Learning, Stripe, Demium Startups, Cuatroochenta, Draper, Swanlaab, Kuombo, Aktion Legal Partners, IoTsens, Zubilabs, Faraday Venture Partners, Cupido i Hubspot.

El programa aporta als 10 participants un espai de treball exclusiu en el viver de CEEI Castelló, suport i ajuda en el procés de constitució de l’empresa, networking empresarial especialitzat -amb la finalitat de compartir coneixements, experiències i com a resultat sorgisquen possibles col·laboracions, generant valor al conjunt i de manera individual a cada projecte-, així com el suport d’un Director de Projecte de l’equip d’Òrbita, accés a mentors i/o advisors 1to1 experimentats en cada tipus d’activitat. Així mateix, els 10 projectes participants en el procés de selecció podran presentar la seua proposta en el Investor´s Day, la sessió final del programa, defensant els seus projectes en un Fòrum d’Inversió amb els Business Angels involucrats del Club d’Inversió Òrbita.