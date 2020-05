La volta a la normalitat al servei logístic garanteix de nou els lliuraments en els terminis habituals

València, 8 de maig de 2020. El Mercat Central de València restablirà el Servei a Domicili en tota la província de València i la resta d’Espanya a partir del pròxim dilluns, 11 de maig, davant la volta a la normalitat en el servei logístic.

L’Associació de Venedors del Mercat Central havia decidit, després de declarar-se l’estat d’alarma pel COVID-19, limitar el Servei a Domicili a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, amb la finalitat de garantir l’agilitat dels lliuraments en este àmbit, i suspendre temporalment els repartiments a altres punts de la província i la resta del país.

Els venedors del Mercat Central han estat realitzant, al llarg de les últimes setmanes, un gran esforç per a facilitar les compres als seus clients fins i tot en circumstàncies excepcionals com l’actual, oferint-los modalitats adaptades a les restriccions que s’han imposat als desplaçaments dels ciutadans.

Durant el període d’alerta sanitària molts clients han descobert el Servei a Domicili del Mercat Central, que ja porta funcionant 30 anys, com una excel·lent alternativa a la compra presencial que els permet continuar adquirint l’àmplia gamma de productes que es poden trobar en els seus quasi 300 llocs.

Qui desitge utilitzar este servei pot optar per fer la compra personalment en el Mercat, per telèfon, per correu electrònic o a través de la web, que, després de la seua renovació fa una mica més d’un any, ha suposat un pas avant més per a facilitar que tant els qui ja són clients habituals del Mercat com els qui viuen fora de la ciutat realitzen les seues comandes.

A través d’esta pàgina -que disposa d’un pla interactiu, que canvia conforme canvien les dades en temps real, i de fitxes de totes les parades- resulta molt fàcil i atractiu realitzar la compra, amb la possibilitat d’adquirir prop de 20.000 productes com a fruita, verdura, pollastre, carn, peix, menjades per a portar, vins, productes gurmet, fruita seca, congelats, salaons… i qualsevol recipient per a cuinar-los a casa. I també rebre’ls on es desitge, en poques hores o pocs dies, en funció de si la destinació es troba a València o en altres llocs d’Espanya.

L’Associació de Venedors del Mercat Central recorda que el servei gratuït de Consigna Frigorífica continua funcionant amb normalitat. Este servei, que s’ofereix durant tot l’any, permet realitzar la compra –bé presencialment, per telèfon o en línia- i deixar-la depositada en un magatzem refrigerat situat en els soterranis del mercat, per a recollir-la més tard, a peu o amb cotxe, fins a les 21:00 hores.