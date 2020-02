Amb l’objectiu d’adaptar-se a les exigències dels usuaris, el servici del Bus de Nit amplia i reajusta els seus horaris per a fer-lo més efectiu

Els nous horaris del servici i parades del Bus de Nit que presta l’Ajuntament de Sagunt estaran disponibles a partir del pròxim diumenge, 9 de febrer. Este servici es desplaça des de Sagunt al Port de Sagunt cada matinada de dissabte i diumenge. La finalitat d’estes noves mesures és adaptar-lo a les demandes dels usuaris, principalment els jóvens de la ciutat, que sol·licitaven novetats i una ampliació del servici que el fera més efectiu. Els desplaçaments es realitzaran pels dos nuclis, des del centre històric fins a les zones d’oci de la localitat.

Com a novetat, enguany no es prestarà servici a Canet d’en Berenguer, motiu pel qual el Bus de Nit amplia a 7 les seues parades per a cada sentit en el cas del recorregut per Sagunt i 12 al Port de Sagunt. A més, tal com explica el regidor de Mobilitat Urbana, Javier Raro, s’ha buscat una adaptació dels horaris perquè tots els trajectes i parades tinguen el seu inici a les hores en punt i a les mitjanes, de manera que la ciutadania puga adaptar-se a l’horari amb major facilitat. Les parades de matinada del Port de Sagunt a Sagunt són les més reclamades per la ciutadania, per la qual cosa passaran a ser a les 2, 3, 4 i 5.00 hores de la matinada.

Els interessats poden consultar els nous horaris del Bus de Nit en les pàgines webs d’AVSA (www.avsa.es) i del Servei Urbà de Viatgers (www.suvsagunto.es), amb informació de la resta de línies que oferix el servici d’autobús urbà.