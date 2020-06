Sandra Gómez: «continuem amb l’aposta que estem fent des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana per la ciutat consolidada, acabant amb buits urbans que degraden els nostres barris»

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha signat hui el conveni per al Desenvolupament Urbanístic del PAI Drassanes. Gómez ha ressaltat que la signatura d’este conveni permetrà que l’Ajuntament puga obrir nous vials i obtindre una nova dotació pública, que es troba fora de l’àmbit.

Gómez ha ressaltat que amb la signatura del conveni, «fem un pas molt important per a consolidar i desenvolupar una de les places amb més identitat de la nostra ciutat, que relata i parla de la història marinera i naval de València». «Hem donat una solució urbanística perquè hi haja habitatge a la zona, al mateix temps que aconseguim una dotació pública, i podem obrir un carrer per a vianants», ha afirmat la vicealcaldessa.

El PAI de Drassanes inclou un àmbit de més de 4.000 m2, que completarà el jardí existent amb una nova superfície verd de 190 m2. Es contempla una edificabilitat total de 14.250 m2 de sostre, la qual cosa equival a al voltant d’un centenar d’habitatges, depenent de la superfície d’estes.

Cal recordar que actualment hi ha un solar a la zona, resultat de l’enderrocament dels habitatges què, ha afirmat Gómez, «era una llàstima que en l’època de l’especulació i la rajola es convertira en un gran buit en mans del Sareb». «Pel contrari, esta actuació va en la línia de l’aposta que estem fent des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana per la ciutat consolidada, acabant amb buits urbans que degraden els nostres barris» ha afegit.

«Estem consolidant el caràcter residencial del barri del Grau, una plaça i un parc molt important que forma part de l’entorn de les Drassanes, un àmbit entorn que compta amb bones dotacions públiques com un nou Institut i el nou mercat del Grau», ha destacat la vicealcaldessa. Esta zona és l’exemple «d’eixa part de València que s’havia fet malbé i que nosaltres estem posant en valor, eixa València que parla de la identitat i la història marítima de la nostra ciutat», ha conclós.