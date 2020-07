El projecte, el pressupost de licitació del qual és de 52.915,42 euros, forma part dels pressupostos participatius ‘DecidimVLC 2018’

L’Ajuntament de València ha tret a licitació l’obra de construcció de la pèrgola per a activitats musicals i culturals situada en el barri de Malilla per 52.915,42 euros. Un projecte contemplat en els pressupostos participatius ‘DecidimVLC 2018’ i que el consistori atorga un termini de dos mesos per a escoltar propostes. La pèrgola està pensada per a acollir actuacions de les bandes musicals municipals i d’una altra índole, representacions teatrals i fins i tot ser un espai de joc, entre altres funcions. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha manifestat que “el disseny de la pèrgola és bastant futurista i segur que es convertirà en una fita per al barri” al mateix temps que ha assegurat que “quan s’execute el contracte el barri de Malilla comptarà amb una de les instal·lacions més novedoses de la nostra ciutat”.

Campillo es va reunir el passat 21 de novembre de 2019 amb l’Associació de Veïns de Malilla, a qui li va explicar en què consistia el projecte i, a més, va escoltar i va recollir algunes de les seues propostes. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana ha remarcat que “és un projecte molt important per al barri de Malilla. Esta pèrgola musical es va aprovar en els pressupostos participatius perquè les entitats musicals del barri pugueren realitzar les seues activitats en este parc”. Un parc que Campillo ha recordat que “és un dels més extensos de la ciutat i un símbol de la recuperació de les zones verdes de València que pot ser també un espai perquè els veïns i les veïnes desenvolupen múltiples activitats, entre altres, esta activitat musical”.

La futura pèrgola perseguix alçar-se com un element cultural i escultòric dins del parc de Malilla i fins i tot com un component “de referència” en tot el barri valencià. La idea del consistori és que es genere un espai idoni per a la realització de concerts de bandes musicals municipals així com actuacions musicals d’una altra índole. La iniciativa es compon d’una sèrie de murs que emergeixen des de la gespa que cobrix tota l’esplanada, aconseguint així un “escenari obert al qual abracen tant en horitzontal com en vertical a manera de pètals rocosos de flor”.

Els dotze murs, que es corresponen a les dotze notes musicals, es disposen en diferents plans amb una geometria exacta de porció de tres cercles concèntrics. L’objectiu és produir les condicions acústiques apropiades per a la difusió del so de les actuacions musicals que tinguen lloc. Així mateix està contemplat que l’espai puga albergar altres usos públics, per això la disposició d’estos murs concèntrics fa que es creen diferents espais entre ells que serveixen “a manera de portes d’escena, com a referència al fons d’escena i les valves del teatre romà”. Un espai que en definitiva ofere¡ix una multiplicitat de possibilitats ja siga per a representacions teatrals o per a la utilització com a espai de joc, entre altres.

En este sentit, Campillo ha apuntat que “el disseny de la pèrgola és bastant futurista, segur que es convertirà en una fita per a Malilla”. De fet, el vicealcalde ha insistit que quan acabe el procés de licitació i es formalitze i execute el contracte, el barri de Malilla “comptarà amb una de les instal·lacions més novedoses de la nostra ciutat”.

Pel que respecta al funcionament acústic, cal destacar que la ubicació de les peces així com la configuració de les parts superiors inclinades dels dotze murs, és l’encarregada de generar la distribució del so cap a l’esplanada frontal. Pel que fa a les característiques intrínseques de cada mur, responen a la necessitat d’aportar un tractament particular a cada grup d’instruments de la banda.