LA COMISSIÓ ESPECIAL DE RECONSTRUCCIÓ COMENÇARÀ EL SEU CAMÍ ESTE DIVENDRES AMB UNA CRIDA A LA PARTICIPACIÓ DE TOTA LA CIUTAT

El Ple de l’Ajuntament de València es reunirà este divendres en sessió extraordinària per aprovar la creació de la Comissió de Reconstrucció després de la crisi generada per la pandèmia de COVID-19, segons la decisió aprovada en el Ple celebrat el passat dijous. Així ho ha anunciat este matí l’alcalde Joan Ribó, en una compareixença celebrada a la plaça de l’Ajuntament.

Ribó ha apel·lat de nou este matí a la participació de tota la societat civil valenciana per determinar les prioritats i la direcció que ha de seguir la reconstrucció social després dels efectes de la crisi sanitària. L’alcalde ha cridat a la contribució de les entitats públiques i privades, sectors empresarials, sindicats, universitats, representants veïnals i entitats socials de tot tipus, així com les grans institucions, per a configurar la nova realitat de València.

«Hem de canviar moltes coses», ha explicat Joan Ribó. «Hem de treballar de forma conjunta per aconseguir una ciutat més saludable i amb més espais públics, una ciutat que pense en les persones i que pense en el desenvolupament en termes de sostenibilitat».

De fet el Govern Municipal ha estat treballant estes setmanes sobre un document de treball global, que s’assenta sobre quatre eixos fonamentals: la recuperació sanitària, la recuperació econòmica, l’acció social, i l’impuls a la innovació. «Tots esperem que la humanitat dispose d’una vacuna contra el coronavirus com més prompte millor. Però mentrestant, m’ocupa i em preocupa la València del dia després «, recordava l’alcalde.

«València no serà la mateixa ciutat, hem d’aprofitar totes les coses perquè es convertisca en una oportunitat i certesa, i una és, precisament, la recuperació d’este espai». «Este pla de reconstrucció no volem fer-ho a soles, sinó amb tota la societat, per això volem convidar totes les entitats per decidir esta València postcrisi i evitar els errors del passat com en la crisi del 2008», ha dit per la seua part la vicealcaldessa de govern municipal, Sandra Gómez, que ha comparegut juntament amb l’alcalde i el vicealcalde Sergi Campillo.

EIXOS DE TREBALL PER A LA «RECONSTRUCCIÓ»

Entre els aspectes que s’inclouen en el document de treball que servirà de full de ruta a la comissió es plantegen mesures com la promoció de l’espai públic com a àmbit segur per a les persones (ampliació de voreres i recuperació de places per als vianants, al centre i als barris); la potenciació de la bicicleta com a mitjà de transport segur i l’obertura de parcs i platges com a espais dinàmics en condicions de seguretat; un nou pla d’acció per reduir la contaminació atmosfèrica i una gran inversió pública en infraestructura verda, en coordinació amb els programes de finançament estatal, i com a forma d’impulsar l’economia; noves ajudes al comerç de proximitat, autònoms i pimes com a complement dels plans estatals; suport a les empreses en la seua adaptació a les noves normes de seguretat davant els contagis; una nova concepció del turisme assentat sobre la nova realitat; un pla de llicències exprés; el reforç de la Smart City mitjançant la gestió intel·ligent de les dades relacionades amb la pandèmia per optimitzar la presa de decisions; noves bonificacions en l’habitatge públic i ampliació de l’habitatge de gestió pública; i un reforç dels drets socials per canalitzar les demandes de l’Ingrés Mínim Vital / Renda Garantida de Ciutadania; atenció a persones majors i als programes actuals d’igualtat i contra la violència de gènere.

La creació de la Comissió de Reconstrucció, proposta a Ple per l’equip de govern, va obtenir el suport de pràcticament la totalitat del quòrum: 12 dels 13 regidors que van participar en la sessió van donar suport a la iniciativa amb els seus vots (els representants de Compromís, PSPV -PSOE, PP i Ciutadans). Segons les paraules de l’alcalde, la Comissió elaborarà un pla de reconstrucció «basat en el consens i en la col·laboració de tota la diversitat social de la ciutat».

Tal com assenyalava l’alcalde durant la sessió plenària de dijous passat, «a pesar de les discrepàncies evidents entre l’oposició i el govern municipal en la visió de com superar esta crisi, hem arribat a acords i a consensos importants. I això diu molt -i molt positiu- dels valencians i dels seus representants públics «, ha conclòs.