José Martí, alcalde de la localitat, manté la seua participació en un dels esdeveniments més representatius de la província durant les festes nadalenques, en el qual els veïns i veïnes es bolquen per a rememorar els seus costums i tradicions

5 de gener de 2019. Els veïns y veïnes de Suera s’ha tirat hui al carrer per a celebrar de manera activa la XXIV Mostra Etnològica ‘Suera, un poble al carrer’, una tradició que se celebra durant tota la jornada dominical i que ha comptat amb la participació de José Martí, president de la Diputació de Castelló i alcalde del xicotet municipi de la Plana Baixa.

L’esdeveniment, un dels més representatius de la província durant les festes nadalenques, és una mostra etnològica pionera a la província de Castelló que consisteix en una representació coral d’un poble que, a l’espera de vinguda dels Reis Mags d’Orient, «ofereix el millor dels seus costums i tradicions, recuperant la seua ahir per a guanyar el demà», en paraules de José Martí, que ha representat el paper de seré.

La intensa jornada festiva, que culmina amb l’arribada a la vesprada de Melchor, Gaspar i Baltasar, se celebra cada any el diumenge anterior a la festivitat de Reyes. El fet que en aquest 2020 coincidisca la data amb el dia de la cavalcada fa que adquirisca la seua màxima expressió.

Els actes han començat a primera hora del matí amb la participació de les veïnes i els veïns del poble, abillats com a marca el costum per a recuperar oficis, vestits i formes de vida populars.

L’inici de la jornada, entorn de les 10.30 hores, ha estat marcat per la concentració en la plaça del poble i el pregó de l’alcalde cridant a la festa. Totes les persones que han visitat Suera, entre els quals estaven els diputats provincials Ruth Sanz, Lluïsa Monferrer i Abel Ibáñez, han pogut gaudir dels vells oficis, indumentàries, ferramentes de cultiu, costums, personatges de la vida social i els menjars amb les quals s’alimentaven els avantpassats del poble, que té el seu origen en diversos poblats àrabs que van quedar units amb la conquesta cristiana.

A més, els visitants poden degustar durant tot el dia bunyols, orelletes, figues albardaes o carabasses al forn, a més de visitar les tavernes i comprar productes típics al forner, el carnisser, el melero i altres botiguers. També és una jornada en la qual s’han contemplat exposicions en les quals habitants del poble mostren les seues millors vestimentes i aixovars.

I durant tota la jornada, personatges típics i històrics, com el tractant de cavalleries, la dona amb la tina al cap, el pollero, el seré o un grup de xiquets anant a escola o jugant a la pispa, han animat als presents.

La festa no s’acabarà amb la posta del sol perquè en arribar la nit un llaurador veurà al lluny una flama que li portarà a alertar d’un possible incendi, raó per la qual en la plaça del poble es tocarà a foc. Així començarà la representació teatral de Els Reig Mags de Suera amb la baixada de tota la gent a l’entrada del poble per a contemplar com al lluny, per una corba, entre les torxes dels seus patges, avancen les seues majestats.

El moment culminant es viurà en la plaça del poble quan Gaspar, Melchor i Baltasar siguen rebuts per l’alcalde, realitzen l’adoració i des de l’escenari procedisquen a repartir els joguets als xiquets. Un dels principals protagonistes d’aquest final de festa és la figura del Jesuset, que cada any representa l’últim bebé nascut a Suera.