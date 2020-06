El 21 de maig es va aprovar en ple una partida que el PP va exigir incrementar per considerar-la escasa. Hui els comerços segueixen sense poder accedir a estos fons

Borriana, 22 de juny de 2020: Un mes després des que el PSPV i el seu soci de Compromís aprovaren a Borriana unes ajudes “mínimes” per al comerç de la ciutat, els professionals continuen esperant les bases que els permeten accedir a aquests fons.

“És una absoluta vergonya que a les portes de complir quatre mesos des del decret d’estat d’alarma, després d’haver recuperat ja les llibertats que durant aquests mesos han quedat limitades pel PSOE, a Borriana els autònoms i pimes continuen esperant que qui governa els tendisca la mà per a evitar *despeñarse”.

Juan Fuster, portaveu del PP a Borriana, ha explicat que “l’acord adoptat fa ara un mes només comportava la reserva d’una partida. Pensàvem que les bases també s’aprovarien però no va anar així. Un mes després, la incapacitat manifesta del PSPV i Compromís es tradueix en què hui segueixen sense poder accedir a aquests fons professionals que es veuen amb l’aigua al coll per efecte del confinament”.

“És urgent que es convoquen aquestes bases i que els comerços puguen accedir a aquests fons”. “Necessiten l’oxigen que se’ls està negant perquè els qui haurien d’haver treballat des del minut zero a preveure solucions per als problemes que acompanyaven a la pandèmia no van actuar”.

Des del Partit Popular, Fuster ha recordat que l’Ajuntament de Borriana disposa de 3,5 milions de romanents de tresoreria que podrien haver-se destinat “íntegrament a atendre les necessitats dels nostres veïns, professionals i empreses”. “Durant els cinc anys que han estat governant ho han fet sense importar-los els informes en contra de la intervenció municipal. No obstant això, ara que és quan més necessita Borriana que li insuflen un baló d’oxigen, ara es neguen a destinar aquests fons a activar la nostra ciutat i evitar l’exclusió de moltes famílies i el tancament definitiu de d’altres negocis”.

Fuster ha garantit que “des del PP continuarem reclamant que treballen a aquells que cobren les seues nòmines amb 100.000 euros d’increment. La mateixa diligència que es van donar fa ara un any per a aprovar aquesta pujada, és la que Borriana troba a faltar per a garantir que d’aquesta crisi podem eixir amb garanties”.