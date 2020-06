Burriana, 19 de juny de 2020: El 27 de setembre de 2018 el Partit Popular de Borriana va elevar a ple una moció per a habilitar una línia d’ajudes a les famílies monoparentals que PSPV i Compromís van secundar. Prop de dos anys després, la iniciativa segueix sense aplicar-se malgrat que tots dos socis van tardar menys de 15 dies a pactar una pujada de les seues nòmines de 100.000 euros.

Per a Alejandro Clausell, portaveu del PP a Borriana, “aquesta és una mostra més de quins són les prioritats per al PSPV”. Al juliol del passat any, l’alcaldessa va pactar amb el líder de Compomís, Vicent Granel, que es pujarien les nòmines en 100.000 euros. L’acord va ser ràpid i es va aplicar amb diligència. Amb la mateixa amb la “que hui ens cobren un 5% més per l’IBI i una nova pujada de la taxa de fems”.

En opinió del portaveu del PP, “era necessari costejar-se la pujada dels sous i ho van fer amb càrrec a les economies de les famílies de la nostra ciutat”. Unes d’elles, les monoparentals, “encara hui continuen esperant que el PSPV implemente una mesura que vam proposar al setembre de 2018 i que segueix sense activar-se”.

La desacceleració econòmica de 2019, “que ja va generar problemes econòmics en molts domicilis, s’ha vist agreujada per la pandèmia del coronavirus”. Tal com explica Clausell, “Borriana paga hui més que l’any passat malgrat que el mercat laboral és molt més crític i les oportunitats han caigut en picat. No obstant això, el PSPV ha pujat impostos i també taxes, perquè l’important és que ells cobren les seues nòmines amb la mateixa puntualitat amb la qual les van acordar”.

En opinió de Clausell, “és la mostra més clara del menyspreu cap a la nostra ciutat, cap a les famílies monoparentals que esperen des de fa dos anys les ajudes, cap als veïns que veuen com puja la pressió fiscal i als autònoms que hui, passats més de tres mesos del decret d’estat d’alarma, segueixen sense poder accedir a unes ajudes directes que eviten la ruïna”.